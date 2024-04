As séries documentais e reality shows mais viciantes da Netflix que dominaram o Top 10 em abril

Os reality shows e docuseries têm capturado a atenção dos usuários da Netflix e não tem sido incomum ocuparem os primeiros lugares na lista Top 10 que semanalmente revela quais são os títulos mais assistidos.

Desde competições culinárias e programas de desafios físicos intensos, até histórias que apresentam casos criminais não resolvidos ou abduções extraterrestres, estas foram as produções mais viciantes na Netflix durante o mês de abril.

A Batalha dos 100

A Batalha dos 100 Netflix (Netflix)

Este reality show coreano de competição de fitness na Netflix apresenta 100 das pessoas mais fortes e talentosas da Coreia, que devem enfrentar desafios infernais de dificuldade crescente. Atletas olímpicos, lutadores, lutadores de MMA e outros são testados para ver quem é o melhor dos melhores.

A primeira temporada do programa foi muito aclamada, pois desde o primeiro episódio, os participantes enfrentaram desafios muito difíceis que os fizeram tremer e até duvidar de sua força. Os imprevistos também foram cruciais para manter os espectadores sem piscar, como aconteceu com um jogador que sofreu uma fratura na costela e outro cujo braço ficou paralisado por alguns momentos no meio do desafio.

Isso É um Bolo?

Isso É um Bolo? Netflix (Netflix)

Um programa de televisão que surgiu graças à popularidade dos vídeos no TikTok, nos quais os criadores de conteúdo desafiavam outros a determinar visualmente se um objeto ou cena é real ou se é feito completamente de bolo.

No reality show, em cada episódio os concorrentes são apresentados com uma série de imagens ou vídeos que mostram vários objetos, animais, paisagens ou outros elementos que parecem ser reais. No entanto, a revelação é que esses elementos são feitos de bolo e decorados de forma surpreendentemente realista.

Os concorrentes devem analisar cuidadosamente cada imagem ou vídeo e decidir se o objeto é genuíno ou se é uma criação de bolo. O programa combina entretenimento com arte culinária de uma forma inovadora e emocionante.

O que Jennifer fez?

O que Jennifer fez? |Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Durante uma hora e meia, a diretora Jenny Popwell explica, por meio de testemunhos e dramatizações intensas, o terror vivido em uma pequena cidade canadense, quando uma jovem chamada Jennifer Pan ligou para a polícia relatando como seus pais estavam sendo atacados por intrusos em sua casa.

De acordo com a investigação, a jovem teria sido a responsável por orquestrar o ataque, pagando US$10 mil para que três intrusos organizassem um assalto e atirassem e matassem seus pais aparentemente por estar com raiva deles por proibirem ela de ter um namorado e por serem tão rigorosos com ela em relação à sua vida social e acadêmica.

Arquivos do Inexplicável

Arquivos do Inexplicável Netflix (Netflix)

‘Arquivos do Inexplicável’ foi uma das séries documentais que dominou abril. Esta investiga desde encontros assustadores até estranhas desaparições, aparições misteriosas e casos arrepiantes não resolvidos. Cada episódio apresenta diferentes experiências com relatos em primeira mão de fenômenos estranhos, juntamente com especialistas e moradores locais.

Os episódios revisam um rapto alienígena no Mississippi, a investigação do governo dos Estados Unidos de mais de 650 objetos não identificados. A série contextualiza cada evento com notícias, documentação, testemunhos de testemunhas e análises de especialistas.