Todas as pistas que denunciariam a gravidez de Kylie Jenner com Timothée Chalamet

Depois de vários meses saindo, um rumor juntaria Kylie Jenner e Timothée Chalamet e é a suposta gravidez da influenciadora. As redes sociais têm comentado este evento que marcaria a chegada do primeiro filho do casal, que confirmou seu romance em 2023 com beijos e gestos românticos em aparições públicas.

Desde então, os internautas estão procurando todos os pontos que ligariam os dois pombinhos à chegada de um bebê, que seria o primeiro para o ator americano de 28 anos. Por enquanto, eles têm mantido silêncio sobre o assunto.

Um podcast deu a notícia

O mais chamativo dessas especulações é que surgiram depois que o comediante Daniel Tosh revelou que um funcionário de um supermercado onde gravaram o reality show, The Kardashians, confirmou para ele que Kylie Jenner está grávida pela terceira vez.

Supostamente, em uma cena, a mais nova de todas confessou que está grávida, embora o locutor tenha observado que “não está confirmado”.

Roupa esportiva larga

Outro aspecto que tem gerado muitos comentários é que a empresária compareceu ao funeral de sua tia, Karen Houghton, vestindo roupas esportivas largas, enquanto o resto de seus familiares estava com roupas casuais e formais. Isso foi visto como uma forma de esconder seu corpo.

As fotografias no Instagram

No entanto, os internautas acham estranho que desde o início de abril, quando surgiram os rumores, Jenner tem se esforçado mais do que o habitual para mostrar fotos de biquíni, o que poderia ser para acalmar os ânimos e vender a imagem de que não está grávida após o nascimento de Stormi e Aire, frutos de seu relacionamento com o rapper Travis Scott.

O que tem sido mantido em silêncio são as demonstrações públicas de amor, pois desde o Globo de Ouro não foram vistos juntos.

Kris apoia o relacionamento

Fontes próximas ao casal indicam que Kris Jenner vê nele a oportunidade de elevar o status da família Kardashian através de uma conexão social mais sofisticada, e por isso até promoveu a aparição de Chalamet no Saturday Night Live recentemente.

A reação de Travis Scott

No X circula uma suposta captura de tela do ex de Kylie Jenner, Travis Scott, reagindo à notícia que está sendo divulgada por vários meios de comunicação e contas nas redes sociais, mas pode ser uma edição digital ou que o rapper tenha excluído a postagem poucos segundos depois.