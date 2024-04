Preparam um novo filme sobre O.J. Simpson que promete mostrar “um novo lado” do polêmico atleta

O infame O.J. Simpson voltou a estar no centro das atenções semanas atrás, após o atleta falecer devido a complicações de seu câncer de próstata. Agora, relata-se que um novo filme sobre a controversa figura está sendo planejado e buscará retratar um “lado diferente” do que se tinha até agora do atleta.

Embora a perspectiva predominante sobre Simpson seja a de um homem culpado, este filme intitulado ‘The Juice’, anteriormente conhecido como ‘Nicole e O.J.’, busca explorar uma narrativa diferente sobre um dos casos de assassinato mais midiáticos da história dos Estados Unidos.

Orenthal James Simpson, mais conhecido como O.J. Simpson, foi uma figura proeminente no mundo dos esportes e do entretenimento. Como ex-jogador de futebol americano da NFL e ator, Simpson alcançou a fama nos anos 70 por sua destacada carreira nos Buffalo Bills e depois por sua transição para as telas.

No entanto, a sua fama tomou um rumo negativo quando foi acusado do assassinato de sua esposa, Nicole Brown Simpson, e Ronald Goldman em 1994. Embora tenha sido absolvido no julgamento criminal, o caso gerou um debate sobre a sua inocência que continuaria por gerações.

O que sabemos sobre o filme?

‘The Juice’, dirigido por Joshua Newton, pretende ser um thriller satírico que examina as teorias da conspiração que cercam o caso de O.J. Simpson. A história gira em torno de Douglas McCann, um advogado da vida real que se viu envolvido em várias teorias da conspiração durante o julgamento criminal de Simpson em 1995.

O filme, que está em processo desde 2015, conta com a participação do ator alemão Boris Kodjoe como O.J. Simpson e da polêmica atriz inglesa Charlotte Kirk no papel de Nicole Brown Simpson. No entanto, um dos principais obstáculos para a conclusão do projeto tem sido a escolha do ator adequado para interpretar McCann.

O diretor, Newton, revelou que inicialmente considerou Owen Wilson para o papel de McCann, o advogado focado em teorias de conspiração. No entanto, em uma reunião em Santa Mônica, Wilson recusou a oferta, expressando sua discordância com a premissa do filme. O ator comentou: "Se você acha que vou assumir o papel principal em um filme sobre como OJ não o fez, você deve estar brincando".

Embora o papel de McCann ainda não tenha sido revelado, Newton está convencido de que encontrou o ator perfeito para o papel e espera terminar o filme até 3 de outubro de 2025, o 30º aniversário do veredicto de inocência de Simpson.