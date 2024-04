Piqué reaparece após o bloqueio de sua conta da Kosmos e é acompanhado por Clara Chía

Clara Chía é o apoio de Piqué nestes momentos difíceis com a Kosmos

Gerard Piqué não está passando por um bom momento, pois a juíza que investiga supostas irregularidades na negociação que levou a Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita, ordenou o bloqueio da conta bancária pertencente a uma empresa do jogador de futebol aposentado.

De acordo com relatos da mídia local, a juíza investigadora, Delia Rodrigo, aceitou o pedido dos promotores para congelar a conta bancária pertencente à Kosmos, a empresa de entretenimento fundada e gerida pelo ex-jogador de futebol.

O Europa Press destaca que o objetivo desta medida é impedir que a Kosmos possa dispor da comissão de 3 milhões que recebe por cada edição do torneio da empresa SELA Company Sport, que poderia continuar a realizar as transferências apesar da investigação judicial em curso há vários meses.

Sabe-se que Piqué não foi acusado de crimes de corrupção nos negócios de administração desleal e de lavagem de dinheiro, mas os rumores são muito fortes e isso pode se concretizar a qualquer momento.

Diante desta situação, a empresa do ex de Shakira recorrerá ao bloqueio da conta bancária de seu presidente, considerando-o uma medida desproporcional por parte da juíza.

Clara Chía apoia incondicionalmente Piqué

Esta situação não alterou a rotina de Piqué, que recebe o apoio incondicional de sua atual parceira Clara Chía Martí. A jovem trabalhadora da Kosmos permanece ao seu lado, inseparável e acompanhando-o em todos os momentos.

Piqué e Clara Chía saem de casa juntos no carro Europa Press (Foto: Capture video Europa Press)

Nesta quarta-feira, os jornalistas que estão atentos a cada movimento do ex-jogador de futebol o gravaram saindo de sua residência em seu carro junto com Clara Chía. O pai de Milan e Sasha foi visto com uma aparência tranquila e, como sempre, hermético diante das câmeras.

Semanas atrás, havia rumores de que Clara Chía tinha se separado do ex-jogador de futebol, mas recentemente foram vistos juntos nas ruas de Barcelona, Espanha.