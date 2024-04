Eliana e Ritinha brigam em Renascer: ‘Não fui a única trouxa’

Nos próximos capítulos de Renascer, Eliana (Sophie Charlotte) e Ritinha (Mell Muzzillo) trocam farpas por causa de Damião (Xamã). A viúva de Venâncio (Rodrigo Simas) ainda manda uma indireta para a esposa do funcionário da fazenda.

Eliana não descansa enquanto não colocar as mãos na herança deixada pelo falecido filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e volta à fazenda ainda mais soberba. Tudo piora quando ela encontra Ritinha na cozinha da casa.

Nas cenas dos próximos capítulos da novela das 21 horas, Eliana conversa com Mariana (Theresa Fonseca) e acaba sendo percebida pela esposa de Damião, que fica irritada com a presença da viúva na cozinha.

Em Renascer, Ritinha (Mell Muzzillo) prefere trocar de emprego do que perder Damião (Xamã) para Eliana (Sophie Charlotte) (Fábio Rocha/Globo)

As farpas começam neste momento. Ritinha entra na cozinha e solta uma indireta para dondoca, querendo saber qual o motivo da visita. Petulante, Eliana solta apenas um “bom dia para você”, o que deixa a filha de Inácia (Edvana Carvalho) ainda mais revoltada.

Renascer fica quente com a troca de farpas

A situação fica cada vez pior. Na cena, Eliana para Mariana que não foi a “única trouxa” na relação com José Venâncio, que morre depois de levar um tiro dado por Egídio (Vladimir Brichta).

A personagem de Mell Muzzillo na adaptação feita por Bruno Luperi, perde a cabeça e deixa a cozinha. Antes disso, segundo o GShow, ela joga um pano de prato no chão e diz que para Eliana ter respeito, ela precisa se dar ao respeito.

Em Renascer, Eliana e Damião se beijam pela primeira vez (Divulgação/Globo)

Vendo que Ritinha está cada vez mais descontrolada, Eliana coloca lenha na fogueira e solta: Eu, hein...pra que esse escarcéu todo? Tem Damião pra nós duas”, demonstrando que não vai deixar o marido dela em paz.

Inácia é quem acaba com a troca de farpas entre Eliana e Ritinha na novela Renascer. A cozinheira chama a filha para conversar e diz o que pensa: “Se for para largar de alguém, que seja do traste do seu marido”.

Ritinha, então, diz que prefere trocar de emprego do que deixar Damião com Eliana.

* As informações sobre os capítulos de Renascer podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.