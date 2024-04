Com boas criticas serie impactante estreia na Netflix

A Netflix está surpreendendo a todos ao adicionar ao seu catálogo uma das séries que já está sendo classificada como “a mais impactante” e até “perfeita” na plataforma. Trata-se de ‘Bebê Rena’, que acabou de ser lançada e já alcançou uma classificação perfeita de 100% no Rotten Tomatoes.

Esta minissérie dramática de sete episódios foi escrita e criada pelo comediante, ator e escritor escocês, Richard Gadd, que na história interpreta uma versão alternativa de si mesmo, sob o nome de Donny Dunn.

Richard Gadd ganhou reconhecimento por seu estilo único e sua habilidade de abordar temas complexos de forma humorística, sendo agora ‘Bebê Rena’ seu projeto mais bem-sucedido e ambicioso até o momento.

Bebê Rena Uma das séries mais aclamadas da plataforma (Netflix)

Com uma narrativa envolvente e atuações extraordinárias, a série tem sido descrita como uma experiência que te deixa à beira do assento em cada episódio, pois não apenas entretém, mas também levanta questões importantes sobre a natureza da obsessão, o trauma e a luta pela sobrevivência psicológica. Não é de surpreender que tenha conquistado o coração da crítica e do público igualmente, estabelecendo-se como um imprescindível no catálogo da Netflix. Alguns afirmam que uma vez que começa a assistir, não consegue parar até o final, algo que à primeira vista soa muito promissor.

Do que se trata ‘Bebê Rena’?

A trama segue Donny (Gadd) enquanto ele mergulha em uma espiral descendente depois de conhecer uma mulher solitária chamada Martha (interpretada por Jessica Gunning). O que começa como um simples encontro em um bar rapidamente se transforma em um pesadelo quando Martha passa de amiga a perseguidora. Donny enfrenta a aterrorizante realidade de que Martha não apenas o admira, mas está obcecada por ele, levando-a a se tornar uma mulher que aos poucos está perdendo o controle da realidade.

O assédio de Martha vai desde e-mails e mensagens no Facebook até o assédio físico à família de Donny e a ele mesmo em sua própria casa. Enquanto ele luta para ser acreditado pela polícia, Martha se torna mais obsessiva e violenta, o que leva Donny a se envolver mais com ela como uma estratégia para reunir provas suficientes que possa usar contra ela e assim se livrar.

Conforme a série nos leva para dentro da mente de ambos, descobrimos mais sobre o passado de Donny e um trauma que ele experimentou e que nos ajuda a entender como ele acabou trabalhando em um bar e vivendo na casa da mãe de sua ex-namorada.

‘Bebê Rena’ é uma história real?

A série é uma adaptação do show autobiográfico homônimo de Gadd e, em cada um dos episódios, explora uma parte disso. Alguns episódios são angustiantes, mas a produção lidou com tudo perfeitamente.

Martha (Jessica Dunning) é uma versão fictícia do perseguidor de Gadd na vida real, que o perseguiu implacavelmente em uma invasão de privacidade que incluiu 41,71 emails, 350 horas de mensagens de voz, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook, 4 contas falsas no Facebook e 106 páginas de cartas.

O significado de ‘Bebê Rena’

Ao longo da série, Martha se refere a Donny como "bebê rena" ou simplesmente "rena". Este não é um simples apelido carinhoso. Assim como Donny, Martha também parece ter sofrido algum tipo de abuso ou uma infância muito problemática. O apelido está relacionado a um bicho de pelúcia que a mulher tinha quando era jovem.

“Basicamente, eu tinha este pequeno bichinho de pelúcia quando era jovem. Ele me acompanhava para todos os lugares. Este rena era um animal fofo e fofinho, com lábios grandes, olhos enormes e uma bundinha muito fofa. Ainda o tenho até hoje. Foi a única coisa boa da minha infância. Eu o abraçava quando brigavam, e brigavam muito. Bem, você é a saliva daquele rena. O mesmo nariz, os mesmos olhos, a mesma bundinha fofa. Para mim, você significa muito,” revela em um dos episódios.