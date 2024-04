Mulher de John Kennedy reata com jogador do Fluminense, mas termina novamente após ‘festinha’

Mulher de Jonh Kennedy reata com jogador do Fluminense, mas termina novamente após 'festinha'

Durou pouco! Após reatar com John Kennedy, jogador de futebol que atua pelo Fluminense, Viviane Barros voltou atrás em sua decisão e terminou novamente com o atleta.

De acordo com informações do site ‘Extra’, o motivo desta vez foi uma ‘festinha’ realizada dentro do clube carioca e promovida pelo marido ex-marido junto com outros três companheiros de clube, que contou com a presença de mulheres.

Diante dos fatos, o atacante de 21 anos foi suspenso do Fluminense por indisciplina. A informação se tornou pública na última terça-feira (23).

Relembre o término

Influenciadora, Viviane terminou a primeira vez com John Kennedy no fim de fevereiro, após uma suposta traição do jogador. Contudo, duas semanas depois o casal reatou e chegou a passar o Domingo de Páscoa juntos em Angra dos Reis. Na ocasião o atleta publicou uma foto ao lado da até então esposa e a filha do casal.

Após a suspensão de Kennedy por indisciplina se tornar pública nesta semana, a influencer publicou nas redes uma indireta: “Palavras se vão, mas cicatrizes ficam como testemunhas silenciosas do que foi dito”.

Junto com John, os jogadores Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados da instituição em razão de atos de indisciplina que aconteceram na concentração do jogo contra o Vasco, no último sábado (20), quando o Flu ganhou de 2x1.

“Os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco e não viajarão hoje para a disputa da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo”, publicou o Fluminense em nota oficial.