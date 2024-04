Internautas apontam Kylie Jenner por suposta gravidez de Timothee Chalamet

O romance entre Kylie Jenner e Timothee Chalamet tem sido objeto de intensa especulação desde que foram vistos juntos pela primeira vez em janeiro de 2023, durante um desfile na Semana de Alta Costura de Paris. Embora ambos tenham mantido seu relacionamento em privado por meses, os rumores se intensificaram em abril de 2023 e finalmente tornaram sua conexão pública em setembro do mesmo ano, quando foram fotografados juntos no show da Beyoncé.

A relação deles tem sido objeto de atenção da mídia e seus seguidores estão ansiosos para saber mais detalhes sobre esse casal de celebridades de alto perfil.

Enquanto Kylie Jenner tem sido famosa por fazer parte da família mais polêmica da televisão, bem como por seu império de maquiagem, Timothee ganhou reconhecimento em Hollywood por participar de filmes como 'Duna parte 1 e 2', bem como 'Wonka' e 'Adoráveis Mulheres'. Ao navegar por dois mundos completamente diferentes, ninguém esperava o romance entre os dois, razão pela qual muitos têm questionado se é real.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner dão o beijo mais carinhoso do Globo de Ouro Golden Globes (Foto: Golden Globes.)

A Kylie Jenner está grávida?

Embora tenha passado um tempo sem notícias ou aparições do casal (embora ambos tenham tido aparições independentes em seus próprios projetos), uma bomba estourou nas redes sociais com um suposto rumor apontando uma nova gravidez de Kylie Jenner e que o pai seria Chalamet.

Tudo começou quando a magnata da beleza postou uma foto no Instagram, agora deletada, com sua família, na qual fãs notaram um detalhe revelador.

As Kardashian Jenner estavam no funeral da irmã da mãe Kris Jenner, Karen Houghton, que faleceu aos 65 anos. Todo o grupo estava vestido de preto, embora, é claro, da forma mais glamorosa, posando de frente, exceto Kylie, que muitos apontaram por parecer "diferente".

Além de ter optado por uma aparência natural, a empresária vestiu uma blusa com capuz muito folgada, em completo contraste com as roupas justas de suas irmãs. Usuários de redes sociais correram para apontar que poderia ser devido a uma gravidez e que provavelmente agora já estaria mais avançada, já que o funeral ocorreu em março e essa teria sido uma postagem atrasada.

"Por que a Kylie está vestida para a academia quando todos os outros estão indo para um funeral???". "Ela está grávida de novo e está escondendo". "Toda vez que Kylie esteve grávida, isso acontece". "Ela não tinha sido vista há muito tempo, há algo estranho aqui". "Muito estranho o visual da Kylie, a pose e o fato de terem excluído a foto", expressaram.

Os internautas acusaram Jenner de “querer prender” Timothee

Embora não haja nada confirmado nem mais evidências que reforcem os rumores, os internautas já estão acusando Kylie de "querer prender" o ator "a todo custo".

"Kylie Jenner quer pegar Timothee com um bebê". "Que conveniente uma gravidez para manter Timothee". "Ela só quer enrolá-lo!!", lê-se.

Kylie tem sido muito cuidadosa com suas duas gravidezes anteriores, surpreendendo a todos, já que apesar de ser uma figura muito pública, não houve nenhum indício até o final. No entanto, após todas as demonstrações de amor que ocorreram na frente de todos no Globo de Ouro de 2024, o silêncio em que ambos estiveram tem sido motivo suficiente para reforçar os rumores.

É importante destacar que Timothee está atualmente filmando o próximo filme biográfico de Bob Dylan, A Complete Unknown, então também não tem sido visto com a mesma frequência de antes.

Isso indicaria que não há gravidez

No meio do incêndio, o comediante Daniel Tosh afirmou em seu podcast ter ouvido de um funcionário de uma mercearia que a gravação do reality show 'The Kardashians' já estaria preparando um episódio de revelação da gravidez. Isso levou muitos a acreditarem que todo o assunto é falso.

De acordo com o TMZ, no final de março, Kylie teria sido vista dando um gole em seu novo seltzer alcoólico Sprinter, o que indica que ela não está esperando seu terceiro filho.