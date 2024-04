Famosa cantora a acusa de “roubar” o marido dela: assim é a misteriosa vida da irmã da rainha Letizia

Como uma pessoa comum, Telma Ortiz sai de um restaurante em uma das ruas mais centrais e luxuosas de Madrid. A irmã da rainha Letizia, vestida com moda e muito atenta ao seu telefone celular, partiu em direção às suas obrigações depois de desfrutar de uma pausa com seu parceiro, o advogado Robert Gavin Bonnar. O casal poderia passar despercebido por qualquer outro. A única diferença? Eles estão relacionados com os reis da Espanha.

A misteriosa vida da irmã da rainha Letizia

Telma Ortiz tem uma nova vida, que conseguiu manter-se mais unida e próxima de seu parceiro e de sua filha, além de se concentrar em seu trabalho. Apenas em ocasiões muito específicas é possível vê-la compartilhando momentos em público com sua irmã, a rainha Letizia.

Telma Ortiz (John Lamparski/Getty Images for Concordia Summi)

O início do novo amor de Telma Ortiz com o advogado Robert Gavin não foi nada simples. O jurista, ex-parceiro de Sharon Corr, membro do grupo irlandês The Corrs, entrou na vida da irmã da rainha para ficar. O que ninguém suspeitava era que a violinista acabaria compondo um álbum praticamente dedicado à sua ex-parceira e sua nova paixão: Telma Ortiz.

Sharon Corr se encarregou de detalhar tudo o que aconteceu ao ritmo da música e criou polêmica. A música ‘A tola e o escorpião’ fala por si só, mas antes de apresentá-la, a artista quis contextualizar seus fãs.

Telma Ortiz foi acusada por Sharon Corrs.

"Deixem-me colocá-los na situação... Estou sentada num avião parado na zona de embarque do aeroporto de Madrid, com destino a Montreux com escala em Genebra. Há uma tempestade ameaçadora. Trovões e relâmpagos. Não podemos decolar. Espero sentada no meu assento. Estou destroçada."

“Que você se afogue com as lágrimas do amor de uma mãe. Cruzando de videira em videira, sugando o sangue dos direitos matrimoniais. Brincando de mamãe e papai com meus filhos. Há algo doente dentro de você e não há cura para isso. E eu vou deixar você sangrar e secar até se tornar um poeirento ‘costumava ser’”, acrescenta.

De repente, a irmã de Letizia voltou a estar em alta e sua fama ultrapassa fronteiras. No entanto, o incêndio foi curto e Telma seguiu com seu relacionamento com o advogado com total tranquilidade.