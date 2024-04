Cabala? A Ferrari não usará a cor vermelha na próxima corrida de Fórmula 1

A emblemática escuderia Ferrari surpreenderá a todos no Grande Prêmio de Miami, onde apresentará uma nova decoração em seus automóveis, destacando a cor azul em vez do tradicional vermelho. Esta iniciativa comemora o 70º aniversário da presença da marca na América do Norte e reflete uma mudança especial na estética dos SF-24 que serão pilotados por Carlos Sainz e Charles Leclerc.

A decisão de implementar esta nova ‘estética’ foi anunciada recentemente pela equipe italiana, gerando grande expectativa entre os fãs e seguidores do automobilismo. Os monopostos da equipe tifosi deixarão temporariamente para trás o distintivo colorido vermelho para adotar tons de azul que têm uma profunda história na trajetória da Scuderia.

Uma edição especial extravagante

O Azzurro La Plata, um tom de azul mais claro, será uma homenagem ao lendário piloto da Ferrari, Alberto Ascari, que se destacou nas temporadas da Fórmula 1 e contribuiu para os primeiros títulos mundiais da escuderia na década de 1950. Esta cor, também associada à Argentina, evoca as vitórias e a paixão pelas corridas neste país sul-americano.

Por outro lado, o Azzurro Dino, um tom de azul mais intenso, lembra outros grandes pilotos da Ferrari como Arturo Merzario e Clay Regazzoni, essa escolha destaca momentos significativos na história da equipe e reflete a diversidade cromática que marcou seu legado no esporte a motor.

A decisão da Ferrari de adotar esta nova decoração especial destaca a importância do Grande Prêmio de Miami, que este ano adquire um significado ainda mais especial comemorando o aniversário da marca italiana nos Estados Unidos. Além disso, essa mudança temporária no esquema de cores reflete o espírito inovador e a capacidade de adaptação da Ferrari em um esporte tão dinâmico como a Fórmula 1.

Com esta iniciativa, a Ferrari não apenas presta homenagem à sua rica história na América do Norte, mas também oferece aos fãs uma experiência única e memorável no Grande Prêmio de Miami, onde a emoção das corridas de automóveis se fundirá com a celebração de um marco importante para a equipe italiana.