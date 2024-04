Príncipe Louis completa 6 anos: um retrato da sua vida real

O pequeno Príncipe Louis, caçula da família real britânica, está completando seis anos hoje (dia 23). Ele é filho do Príncipe William e de Kate Middleton, a Princesa de Gales, e está em quarto lugar na fila para ser rei do Reino Unido, depois do seu pai e dos seus dois irmãos mais velhos, o Príncipe George e a Princesa Charlotte.

Desde que nasceu, o garoto tem conquistado todo mundo com seu jeito carismático e engraçado, sempre chamando a atenção em eventos públicos. Um momento que muita gente lembra foi no Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, em junho de 2022. Lá, no Palácio de Buckingham, ele roubou a cena com suas caras e bocas engraçadas, virando sensação na internet.

Foto: Reprodução/Twitter

Contudo, já ocorreram vários momentos inesquecíveis que ‘Louis: O jovem príncipe’ protagonizou em fotos que conquistaram os internautas. Como no seu primeiro dia na creche, em abril de 2021, onde ele estava uma gracinha.

Em eventos mais sérios, como um desfile militar, a cara de tédio dele fez o maior sucesso, com as pessoas até fazendo memes e comparando ele ao personagem do Macaulay Culkin no filme “Esqueceram de Mim”.

Foto: Reprodução/Twitter

Louis também aparece nos cartões de Natal da família real e em festas importantes como a Páscoa, mostrando como ele é querido por todos. A galera que curte a família real acompanha o crescimento dele com muito carinho, sempre esperando ver mais do seu jeitinho único e divertido.

Fonte: O Globo