O príncipe William volta à vida pública nesta quinta-feira em uma atividade comunitária

O príncipe William retomará suas responsabilidades com a realeza britânica após o anúncio oficial de Kate Middleton sobre seu câncer. Esta quinta-feira será o dia em que o príncipe de Gales voltará às suas atividades habituais, de acordo com o anúncio.

Príncipe de Gales será visto em público

Nesta quinta-feira, o príncipe será visto pela primeira vez em um evento público, pois visitará duas associações em Surrey e no oeste de Londres para destacar "seu impacto na comunidade e no meio ambiente", de acordo com o Palácio de Kensington. "Proteger o meio ambiente para as futuras gerações é uma das prioridades do Príncipe de Gales", disse a instituição.

De acordo com a Sky News, "ele visitará a organização de redistribuição de alimentos Surplus to Supper em Sunbury-on-Thames, onde ajudará os voluntários que classificam e redistribuem alimentos no centro da organização de caridade no Sunbury Cricket Club a carregar as entregas em suas vans".

Recomendados

Mas o herdeiro ao trono também estará ajudando na cozinha, atuando como chef para preparar refeições, e em seguida, irá ajudar no centro juvenil no oeste de Londres que se beneficia das doações da organização.

Primeiro evento público

Estes serão os primeiros compromissos do futuro rei após a revelação de Kate sobre sua quimioterapia preventiva, depois que os médicos encontraram câncer durante uma cirurgia abdominal planejada no início de janeiro.

Atividades entre pai e filho

Por outro lado, o filho de Lady Di foi visto com o príncipe George, seu filho mais velho de 10 anos, compartilhando juntos em um jogo de futebol do Aston Villa, considerado como sua primeira saída desde o anúncio do câncer de sua esposa.

Tanto William, Kate e seus três filhos não compareceram ao domingo de Páscoa na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor, apesar do rei Charles (que também tem câncer) ter comparecido.