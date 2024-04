A poderosa promessa do príncipe William para Kate Middleton após seu retorno aos deveres reais

O príncipe William voltou oficialmente à sua agenda real na última quinta-feira, quase um mês depois de Kate Middleton anunciar ao mundo inteiro seu terrível diagnóstico de câncer através de um vídeo nas redes sociais, e apenas um dia depois de os três filhos do casal, os príncipes George (10), Charlotte (8) e Louis (5), terem retornado à escola Lambrook School. Ele visitou a organização beneficente que distribui alimentos excedentes, Surplus to Supper, em Surrey, na luta contra a pobreza alimentar e afirmou que cuidará de sua esposa.

O príncipe William volta à sua agenda real após o anúncio do câncer de Kate Middleton

Uma reaparição que é um golpe de realidade e demonstra que a vida continua apesar de tudo, e a tentativa de certa normalidade está se impondo na casa do herdeiro do trono. O príncipe William quis retornar à sua agenda com esta visita ao refeitório social da organização Surplus to Supper, fundada em 2017.

Esta fundação de caridade é responsável por distribuir uma média de 10 toneladas de alimentos por semana para escolas, residências, organizações religiosas e centros juvenis. Além disso, é um acontecimento que pode ser interpretado como um sintoma de que a casa dos futuros reis está lentamente voltando à normalidade e que o tratamento de quimioterapia preventiva ao qual a princesa de Gales vem se submetendo desde fevereiro está progredindo bem.

Príncipe William: "Eu farei"

Ao chegar, vestido com um traje informal composto por calças, um casaco de malha e uma camisa azul combinada com tênis bege, o príncipe de Gales cumprimentou os membros da organização e percorreu todas as instalações. Uma vez lá dentro, uma das voluntárias entregou-lhe duas cartas muito especiais, uma para sua esposa e outra para o rei Charles III. Um gesto ao qual o príncipe William respondeu agradecendo: “Muito obrigado, é muito gentil”.

Além disso, quando a voluntária pediu que cuidasse de sua esposa, o príncipe William prometeu: “Eu farei”.