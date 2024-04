Princesa Leonor segue os passos do rei Felipe e receberá grande distinção Carlos Alvarez / Co / Getty Images (Carlos Álvarez/Getty Images)

Apesar de ter passado meses com um perfil de baixa atenção midiática devido à sua formação militar na Academia Militar de Zaragoza, a verdade é que a princesa Leonor é uma peça-chave na nova etapa da monarquia espanhola. Foi isso que Felipe VI enfatizou apenas alguns dias atrás em seu discurso nos Países Baixos, onde não hesitou em enaltecer o importante papel que a próxima herdeira do trono espanhol desempenha.

A princesa Leonor segue os mesmos passos do rei Felipe

Antes de terminar o seu tempo aí, a Câmara Municipal de Zaragoza já está a considerar conceder-lhe a distinção de Filha Adotiva da cidade. A verdade é que a estadia da princesa Leonor em Zaragoza e a sua vida longe do rígido protocolo real do palácio têm despertado muito interesse. Com isso, pretende-se destacar a princesa de Astúrias “pelos seus méritos e pelos serviços prestados em benefício da cidade”, afirmam desde a instituição. Ainda não é uma realidade, pois deve ser aprovado no plenário da Câmara Municipal em 25 de abril.

Princesa Leonor Paolo Blocco / Getty Images (Paolo Blocco/Getty Images)

É importante lembrar que Felipe VI recebeu o mesmo título e da mesma forma que Leonor, ocorrendo meses antes de deixar a Academia Militar de Zaragoza. Na época, a cerimônia de entrega desse reconhecimento contou com a presença de centenas de curiosos às portas da Prefeitura, ansiosos para ver de perto o então príncipe de Astúrias. Felipe VI aceitou o título sem hesitação e assinou no Livro de Ouro da cidade.

Leonor de Borbón receberia o título de Filha Adotiva da cidade de Zaragoza

Se for aprovado na reunião plenária de 25 de abril, espera-se que a cerimônia seja quase idêntica à do seu pai. Seria necessário confirmar se os reis estariam presentes neste encontro ou, como Felipe fez, ela enfrentará totalmente sozinha como parte de seu caminho para o trono.