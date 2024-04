Internautas atacam Shakira por fazer parceria com a influenciadora ‘mais odiada’

Shakira A colombiana foi criticada por sua posar com influencer pouco popular (Instagram)

É inegável que esta tem sido uma grande temporada para a Shakira, com o lançamento de ‘Las mujeres ya no lloran’, seu décimo segundo álbum de estúdio e o anúncio da nova turnê mundial com o mesmo nome.

‘As mulheres já não choram’ chega sete anos depois de ‘El dorado’ (2017) e dez anos depois de ‘Shakira’ (2014) e inclui singles que já vinham tocando desde 2022 como ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’, ‘TQG’, ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ e ‘Acróstico’, além de novas músicas como ‘Puntería’, ‘Nassau’ e até uma composição chamada ‘Cómo, dónde y cuándo’, que nos lembra a Shakira dos anos noventa com ‘Dónde están los ladrones’.

A colombiana soube manter a emoção dos fãs no auge através de um concerto surpresa na Times Square de Nova York e uma apresentação no Festival de Coachella 2024 ao lado de Bizarrap, além de ter compartilhado em suas redes sociais coreografias de suas novas músicas, comentários sobre o álbum em geral e, é claro, todas as informações sobre o que será a primeira etapa de sua turnê.

Shakira A colombiana anunciou sua turnê mundial (Instagram)

Segundo revelado pela própria Shakira, a turnê começará em novembro, em Palm Desert, Califórnia. Embora inicialmente os internautas tenham mostrado sua irritação por não ter começado na América Latina e até agora não ter revelado datas em nenhum outro lugar fora dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a cantora tem adicionado datas e locais onde atuará na primeira parte de ‘Las mujeres ya no lloran’, além de não ter parado de agradecer o apoio que está recebendo. No entanto, recentemente ela foi criticada por uma colaboração que desagradou aos fãs.

Shakira dança com influenciadora que os fãs apontam como ‘a mais odiada’

Em meio à emoção por esta nova fase musical, Shakira compartilhou um vídeo divertido em suas redes sociais ao lado da influenciadora Lele Pons, que é famosa por suas piadas nas redes sociais.

Lele apontou que realizou um de seus grandes sonhos ao poder compartilhar um momento mágico com um de seus ídolos. Foram dois os vídeos em que ambas aparecem dançando ao ritmo de 'Puntería', música que Shakira gravou com Cardi B.

"Seu corpo automaticamente quando sua música favorita toca", escreveu Lele em sua postagem.

A mistura de sensualidade e senso de humor fez com que ambas publicações se tornassem virais. “Não estou bem! Estava tremendo antes de postar isso. De ter uma página de fãs da Shakira em 2012 para isso, é incrível!”, escreveu a influenciadora.

No entanto, alguns internautas não perderam a oportunidade de criticar e apontar Shakira por ter colaborado com alguém que, segundo eles, não é do agrado de muitos.

"Shakira não faz vídeos com qualquer um. - Lele: me desculpeee??". "Ai, Shakira, não havia alguém melhor para fazer vídeos??". "Amo que Shakira se adapte às coisas novas.. mas ela se tornou simplista.. não faz letras como antes!!! O marketing de hoje a consumiu!". "Shakira procura pessoas talentosas vocalmente, ou exóticas como você". "Não, por que Shakira está fazendo isso? Ela não parece mais aquela mega estrela". "Shakira, não se junte a ela!!!! Ela é oportunista!!", lê-se nas redes sociais.

Lele tem ignorado os haters, enfatizando que a única coisa que importa é que "conseguiu realizar seu sonho". "Aqueles que me conhecem há anos sabem que antes do Vine eu já era fã da Shakira! Eu tinha uma página de fã dela em 2012! Estou tão feliz!! Chorando de felicidade porque este era o meu maior sonho! Meu pai me levou ao meu primeiro show que foi o da Shakira! Shakira, você é a rainha das rainhas! Obrigada por literalmente tudo!!!"

Há algumas semanas, Lele havia publicado uma foto ao lado de Shakira, na qual se lê: “SHAKIRA🙏🏼🔥❤️ Se me conhece, sabe que Shakira é minha #1 maior ídolo e que sou uma fã louca dela desde que era uma menina pequena. Não há ninguém como ela. Ela é uma lenda. Não a compare com ninguém, porque nunca haverá outra Shakira. Ela é a Rainha da América Latina e vou discutir com qualquer um que não concorde. Obrigada obrigada obrigada @Shakira por mudar minha vida com sua arte, música e talento. EU AMO SEU NOVO ÁLBUM 🔥🔥🔥, SEMPRE VOU TE APOIAR!”