Annette Bening volta a liderar Hollywood

No coração da nova série ‘Apples Never Fall’ está uma família, aparentemente perfeita. No entanto, os segredos que têm vindo a enterrar criaram ressentimentos que vêm à tona quando a matriarca desaparece.

A série conta com a atriz cinco vezes indicada ao Oscar, Annette Bening, na produção executiva, que também interpreta Joy Delaney, a matriarca da família Delaney. Quando Joy desaparece repentinamente, seus filhos começam a reexaminar o chamado casamento perfeito de seus pais. Seus segredos são expostos enquanto a família desmorona.

Ao lado de Benning, encontramos o ator Sam Neill, que interpreta o marido de Joy, e seus quatro filhos são os atores Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan Turner e Essie Randles. Em Pasadena, perto de Los Angeles, tivemos a oportunidade de conversar com Annette Benning sobre as oportunidades reais para mulheres em Hollywood, sua luta para encontrar personagens diferentes em qualquer idade e sua paixão por jogar tênis.

Recomendados

P: Annette, este ano você estrelou duas séries de televisão. É difícil encontrar personagens com substância para mulheres maduras? John Lithgow disse que está trabalhando mais do que nunca quando deveria estar aposentado. É o mesmo para você?

R: Obrigado pela pergunta. Acredito que cada vez há mais oportunidades para as mulheres. Chegamos a um ponto em que é possível quebrar os estereótipos das mulheres, não apenas das mais velhas, mas também das mais jovens. A indústria mudou completamente desde que comecei no negócio. Agora tenho a oportunidade de interpretar uma série de suspense como esta e um filme onde interpreto uma nadadora excepcional. Isso, há duas ou três décadas, era impensável.

P: O que você destacaria de ‘Apples Never Fall’?

R: Em primeiro lugar, a imaginação de Liane Moriarty. Ela escreve histórias suculentas com personagens igualmente suculentos. E depois Melanie, que quando entrou e assumiu o projeto, transformou-o. Quando li o roteiro pela primeira vez, conversei com Melanie. Nossa conversa me emocionou muito, pois percebi que ela estava obcecada e realmente comprometida com a série. Esta é uma daquelas raras oportunidades que acontecem uma vez na vida. Foi muito divertido para mim, pois nunca havia desenvolvido um personagem em tantos episódios. Enquanto trabalhávamos, estávamos conversando e mudando detalhes, e foi graças a Melanie que todos os atores se envolveram, pois ela estabeleceu uma atmosfera de comunicação e colaboração. Foi uma alegria interpretar um personagem tão rico e divertido.

P: Voltando ao tema da sua carreira. Em seu último projeto, você interpretou alguém que nadou por muito mais tempo do que qualquer um acreditava ser possível. Isso mudou ou inspirou você de alguma forma?

R: Diana Nyad é uma mulher extraordinária. Tenho que admitir que desde muito jovem, quando comecei no teatro, imaginava que continuaria atuando na minha idade. Aos poucos, à medida que a minha vida foi passando, nunca mudei de opinião. Não sei porquê, mas sempre pensei que poderia trabalhar em qualquer idade. Talvez seja porque sempre admirei as atrizes que eram mais velhas do que eu. Via-as envelhecer e continuarem atuando e trabalhando. Também me sinto um pouco libertada, porque tive muita sorte na minha profissão. Tive oportunidades que receberam muita atenção, mais do que eu esperava, e isso gerou outras oportunidades. Minha carreira não supera os meus sonhos. Tenho o que imaginei e também gosto da minha vida fora do trabalho. Quando me envolvo em um projeto, é porque eu só quero estar lá. Porque amo. Sinto-me sortuda por ter sido escolhida para trabalhos que me trazem alegria e tenho a sorte de me dar bem com a minha profissão. Às vezes, há alguém nas filmagens que não está feliz por qualquer motivo, isso é possível e todos estamos familiarizados com essa situação, mas fora desses momentos, minha carreira é extraordinária. A vida é muito curta para fazer coisas que não quero e que não tenho que fazer. Minha mãe tem 95 anos. Ela é uma pessoa incrível. Ela me inspira a seguir em frente.

P: O que tenta partilhar através das personagens que interpreta?

R: Essa é uma ótima pergunta e não sei se sou articulada o suficiente para responder. Acredito que a forma como nos vemos muitas vezes é influenciada pela forma como fomos representados. Por isso, precisamos expandir essa narrativa. Certamente, na vida real vemos mulheres, sabe, com mais de 60, 70, 80 anos, vivendo vidas interessantes, fazendo todo tipo de coisas diferentes. Mas quantas vezes as vemos na tela? Isso é o que me intriga. Essa é a minha luta. Na minha própria experiência com minhas amigas, tenho percebido que chegamos a um novo capítulo na vida, algo que acontece com todas as pessoas que tiveram filhos. Meus filhos têm suas próprias vidas e eu retomei o trabalho. Mas mesmo meus amigos que não tiveram filhos chegam aos 60 e querem fazer coisas diferentes e interessantes. Gostaria de saber por que, quando os homens fazem 65 anos, não são feitas perguntas sobre como ser um homem maduro. Talvez isso aconteça, não sei. Precisamos abandonar certas formas como aceitamos ver as mulheres, ou como estamos acostumados a vê-las, porque isso limita a forma como as mulheres são retratadas e vistas. Ainda vivemos, como minha filha mencionou ontem em um jantar em família, em uma estrutura patriarcal. Sejamos realistas. As coisas estão mudando, com certeza. Mas continuamos sendo questionadas sobre nosso teto de vidro devido a muitos preconceitos inconscientes. Na vida real, existem todo tipo de mulheres interessantes que fazem coisas diferentes à medida que envelhecem. Eu as encontro nos roteiros. Mas, e isso é importante, não se trata apenas de personagens fortes. Isso é um tipo de clichê: “Ah, é um personagem feminino forte”, mas um personagem forte é aquele cheio de nuances, que tem defeitos, que comete erros, que faz algo errado, que é louco ou excêntrico de alguma maneira. Assim é também as pessoas. As pessoas têm todas essas cores diferentes. Quero dizer que sim, personagens fortes são ótimos, mas um personagem forte que tem vulnerabilidade é muito mais interessante.

P: Na série, um dos temas são os segredos que guardamos nas famílias. Você é uma mulher de segredos?

R: Que ótima pergunta, mas não acho que vou respondê-la diretamente (risos). Meu grande conselho para os jovens atores seria dizer para manterem sua privacidade. Deixe-os manter suas vidas privadas longe da opinião pública. É muito importante agora, principalmente nas redes sociais porque existe essa cultura de que cada acontecimento da sua vida você tem que compartilhar com o público porque você deve isso à fama. Talvez o pêndulo esteja agora a oscilar noutra direcção porque, claro, no passado costumava ser o oposto. Antigamente todo mundo estava morrendo de vontade de manter sua privacidade. Não no trabalho. No trabalho, nós, atores, temos que nos expor. Esse é o nosso trabalho. E devemos tentar fazer isso com a maior sinceridade possível, o que é interessante porque mesmo quando você escolhe ser ator e se expõe, há uma parte da psique que lhe diz: proteja-se. E você tem que dizer: não, não. É tirar a máscara e se expor. No trabalho, esse é o trabalho. Mas na nossa vida privada, devemos manter alguma privacidade. Acho que é importante e não se trata apenas de pessoas públicas como nós, mas também de pessoas comuns. Acho que ter um pouco de privacidade é essencial. Esse é o meu segredo.

P: Qual é a sua relação com o tênis, você joga tênis?

R: Tive que aprender a jogar para a série. Participei de um torneio de tênis no ensino médio. Joguei um campeonato de duplas com Joan Osbourne. Nos inscrevemos e vencemos porque as adversárias não compareceram, chegamos à final e perdemos. Essa foi toda a minha experiência no tênis. Consegui praticar para a série e adorei muito.

P: Como tem sido a experiência de trabalhar com Sam Neill?

R: Estou louca por ele. Ele tornou pública sua doença logo quando começamos as filmagens e me apaixonei por sua personalidade. O que posso dizer? Sempre estive apaixonada por ele por anos, mas nunca, nunca o conheci. Ele é um ser humano maravilhoso e, francamente, estava cheia de energia pelo fato de estar trabalhando. Todos nós estávamos impressionados com ele, estávamos impressionados com o seu comportamento. E, aliás, ele, como todos nós, só queria se divertir. Ele foi quem garantiu que isso acontecesse. Ele me levou para um canto, logo no início, e tivemos uma conversa muito próxima. Ele é um amigo e uma pessoa incrível. Em seu papel, o que ele faz é muito convincente. Atuar é ouvir, atuar é responder. Você dá tudo ao seu parceiro e depois não precisa fazer mais nada. Quando você tem alguém assim para estar com você, simplesmente não se preocupa, pois se concentra nessa pessoa.

Em 23 de abril estreia da série ‘Apples Never Fall’ na plataforma de vídeo sob demanda SkyShowtime.