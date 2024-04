A nova Leonor? A jovem princesa que deslumbra o mundo e conquistou o coração das redes

Nas últimas semanas, tem havido uma verdadeira “Leonormania” em todo o mundo, devido ao sucesso alcançado pela princesa Leonor na Espanha, sendo também aplaudida nas redes sociais por sua simpatia e elegância.

A filha dos reis Felipe e Letizia é uma das jovens que lidera a nova geração de membros da realeza na Europa, onde também se destacam outros nomes, como Eleonore na Bélgica.

Isabella, a princesa que celebrou seu aniversário

E dentro dos nomes mencionados, também se destaca Isabella da Dinamarca. A filha dos reis Frederico e Mary Donaldson tornou-se o centro das atenções, apesar de seu irmão Christian ser o herdeiro do trono.

Nesse sentido, ela se destacou por seu grande senso de moda, algo que herdou de sua mãe, sempre brilhando com seus looks.

A jovem, que acabou de completar 17 anos, está preocupada no momento com seus estudos no Oregard Gymnasium, onde passará os próximos dois anos cursando o primeiro grau.

Para comemorar seu aniversário, a casa real dinamarquesa compartilhou duas imagens da princesa com seu cachorro Coco, que foram tiradas exatamente por sua mãe.

E a imagem gerou elogios dos usuários nas redes sociais, onde celebraram a beleza e elegância da jovem. “Tão linda como sua mãe” ou “parabéns à linda princesa da Dinamarca”, foram alguns dos comentários.