3 séries boas na Netflix para assistir quando estiver entediado: você vai devorar cada episódio

Todos nós já passamos por dias em que nos sentimos entediados. Não temos nada para fazer e as horas parecem intermináveis. Se for o seu caso, não há nada como assistir a uma série para quebrar a monotonia.

No entanto, não pode ser qualquer produção, mas sim uma com uma trama que prenda sua atenção desde o início, que desperte todas as emoções e deixe você ansioso para ver o próximo episódio.

Felizmente, a Netflix tem um amplo catálogo de projetos interessantes com enredos realmente fascinantes - alguns até viciantes - que não te permitem desviar o olhar da tela.

Recomendados

Então, se estiver passando por um daqueles momentos de intenso tédio no seu tempo livre, apresentamos três séries na plataforma de streaming que são perfeitas para superar o tédio.

As séries na lista garantem excitação instantânea e pertencem a diferentes gêneros, então você encontrará algo para todos os gostos: desde dramas emocionantes até suspense e romance.

Maid (2021)

Os amantes de dramas familiares ficarão cativados do início ao fim por esta série íntima e emocionante, baseada no livro de memórias de Stephanie Land, com Margaret Qualley no papel principal.

Sinopse: Depois de se libertar de um relacionamento abusivo, uma jovem mãe trabalha como empregada doméstica, enquanto luta para construir um futuro melhor para ela e sua filha.

Episódios: 10

A Grande Ilusão (2024)

Se você gosta de séries de suspense cheias de mistério e reviravoltas, esta adaptação do romance de Harlan Coben vai te manter envolvido do início ao fim com sua complicada rede de assassinatos e mentiras.

Sinopse: A ex-soldado Maya vê a figura de seu marido assassinado no vídeo da câmera escondida de sua filha. Assim, ela começa a desvendar uma conspiração mortal.

Episódios: 8

Recomeço (2022)

Se tudo o que você quer é ver uma história de amor que te faça chorar litros, você tem que assistir a esta produção com Zoe Saldaña e Eugenio Mastrandrea baseada no livro de memórias de Tembi Locke.

Sinopse: Uma artista se apaixona por um chef na Itália e embarca em uma jornada transformadora, onde descobre o amor, a perda, a resiliência e a esperança entre culturas e continentes.

Episódios: 8