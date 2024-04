Ao som do Country: assim foi o começo de Taylor Swift

Milhões de fãs ao redor do mundo estão contando os dias para o lançamento do novo álbum de estúdio de Taylor Swift, sem dúvida, a mulher mais influente na música em todo o planeta nos últimos anos e possivelmente a personalidade mais renomada atualmente.

No entanto, o caminho para o estrelato não foi nada fácil e desde sua incursão em 2006, a cantora americana passou por várias mudanças, sendo a transição do gênero Country para o Pop a mais significativa de todas.

Primeiros passos de Taylor

De acordo com o que ela mesma expressou em várias entrevistas, aos nove anos ela começou a conviver com a música ao participar de várias produções da Academia de Teatro Juvenil Berks. Aos 14 anos, quando sua família se mudou para o Tennessee, ela começou a se dedicar totalmente ao gênero country, música que lhe permitiu conseguir seu primeiro contrato profissional.

O primeiro contrato dela durou pouco tempo, já que a cantora deixou a gravadora e, em 2005, durante uma exibição da indústria no Bluebird Cafe de Nashville, Swift chamou a atenção de Scott Borchetta, um executivo da DreamWorks Records que estava se preparando para formar uma gravadora independente.

Aos 17 anos, lançou seu primeiro álbum autointitulado Taylor Swift, ocupando os primeiros lugares na Billboard 200, ficando em 5º lugar. Taylor Swift lançou seu segundo álbum, Fearless, em 2008, considerado o álbum mais premiado na história da música country, incluindo o Grammy de Álbum do Ano, tornando-a a artista mais jovem a receber tal distinção na época.

O trabalho foi caracterizado por ser o primeiro passo de transição entre o Country e o Pop, com músicas como ‘You Belong with Me’. Foi em 2010 com ‘Speak Now’, quando Swift deixou de lado o Country e, além do Pop, começou a transitar pelo gênero Rock.