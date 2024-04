A Princesa Leonor desafiou todos os avisos de seu pai em sua última saída à noite

Assim como qualquer jovem da sua idade, a princesa Leonor também gosta de aproveitar o seu tempo livre com os amigos. Depois de cumprir todas as obrigações na sua formação militar durante a semana, a herdeira do trono espanhol tem todo o fim de semana disponível para aproveitar e passar tempo de lazer com os seus colegas.

A princesa Leonor não ouve os avisos de seu pai, o rei Felipe VI

Leonor de Borbón conseguiu estabelecer boas amizades com o resto dos seus amigos na Academia Geral Militar, ela se sente uma deles, então aproveita os fins de semana para se envolver totalmente nos planos noturnos que a capital tem para oferecer. No entanto, seu pai já teria lembrado a ela em mais de uma ocasião que tudo com moderação e, especialmente, que tenha cuidado ao sair à noite para não dar vida às manchetes sensacionalistas.

Princesa Leonor (Paolo Blocco/Getty Images)

Leonor de Borbón saiu para uma balada no fim de semana passado

Nesse sentido, foi possível saber que, durante o último fim de semana, a princesa Leonor foi com seus amigos a um conhecido pub da capital, onde até jogou beer pong. Um jogo cujo objetivo é beber cerveja enquanto se tenta acertar bolas em um copo do oponente.

Princesa Leonor A futura rainha da Espanha completou 18 anos em outubro de 2023 (Carlos Álvarez/Getty Images)

Nuria Marín, especialista em temas reais, foi quem revelou o último plano da jovem princesa. Segundo uma fonte muito confiável, a princesa desfrutou de um passeio com amigos em um dos bares mais modernos de Zaragoza no fim de semana passado. Leonor de Borbón chegou ao estabelecimento com toda a sua equipe de segurança, que garantiu que tudo estivesse em ordem antes da filha do rei Felipe entrar.