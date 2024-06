Mulher expulsa sobrinha de 10 anos de sua casa após descobrir uma mentira

Uma mulher usou o Reddit, desabafando sobre uma atitude que tomou em relação a Lily, sua sobrinha de 10 anos de idade. Por meio do usuário u/SquareMention9842 na plataforma, ela afirmou ter mandado a criança ir embora de sua casa após descobrir uma mentira em relação à menina.

ANÚNCIO

“Lily veio passar uma festa do pijama na sexta à noite [na minha casa]. Fiz frango refogado com amendoim. Quando o coloquei sob a mesa, ela começou a surtar, dizendo que tinha uma alergia grave a amendoim”, iniciou o texto na rede social.

“Tinha ficado chocado porque sabia que Lily não tinha essa alergia, pois a mãe dela (minha irmã) e eu temos um contato muito próximo. Ela não apenas mentiu, mas também me colocou em uma situação perigosa se tivesse alergia”, continuou o texto no Reddit.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher dá um basta em comentários de sua irmã ao ver filho autista sofrer comparação: “Dói””

Mentiras e suas consequências

De acordo com o texto, a autora teria enfrentado uma confusão com a mãe da criança após entrar em contato.

“Liguei para minha irmã e expliquei tudo. Ela ficou furiosa, me chamou de dramática e disse que eu estraguei a festa do pijama de Lily. Disse que eu deveria ter conversado com Lily e permitir que ela tivesse outro tipo de jantar”, desabafou.

“Acabei arrumando a mala de Lily e ligando para minha irmã para buscá-la. Minha irmã não fala mais comigo desde então, e Lily continua me mandando mensagens de texto pedindo desculpas”, finalizou o texto.

ANÚNCIO

Questionada se teria sido “idiota” por sua atitude com a sobrinha, alguns internautas opinaram na plataforma:

“As ações têm consequências, algo que sua irmã não está ensinando à sua sobrinha, mimando-a e obedecendo a todos os seus caprichos. É ridículo ela pensar que você deveria fazer o mesmo. Na verdade, é um bom sinal que sua sobrinha esteja se desculpando, pois provavelmente é por vontade própria, já que a mãe claramente não acha que ela fez algo errado. Aceite e siga em frente”, escreveu um usuário, somando mais de dois mil votos em seu conselho.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.