Noivo é preso com os amigos durante despedida de solteiro e consegue soltura a tempo de ir para casamento; entenda

Imagem: The Sun/Solarpix

O que era para ser um momento de descontração para Connor Lorimer, de 29 anos, e seus amigos quase terminou com o fim da celebração do seu casamento após uma confusão generalizada em sua despedida de solteiro.

O chefe de construção e outros sete homens foram presos durante a festa que marcava o fim da vida de solteiro de Connor. A briga terminou com funcionários do bar e policiais feridos, segundo o ‘The Sun’.

Imagens mostram a confusão, que ocorreu no Balneario Illetas Beach Club em Palma, Espanha, poucos dias antes do casamento. O noivo e o padrinho Joe Lafbery, também de 29 anos, foram levados algemados pelos policiais.

No total, o noivo Connor, o seu padrinho Joe e seu irmão Finlay, mais os amigos Samuel Yeomans, John Squires, George Cook e Callum Dudrenec acabaram detidos.

Após o pagamento da fiança no valor de 850 libras cada um, mais de 5,6 mil reais na cotação atual, Lorimer conseguiu sair da prisão e finalmente se casar.

De acordo com o bar onde a briga aconteceu o grupo gastou cerca de 1.300 libras (8,7 mil reais) em bebidas. A briga teria começado pois os amigos começaram a incomodar quem estava próximo e jogar latas de cerveja no mar.

“Devo dizer que em 25 anos de trabalho em restaurantes na Costa del Sol e aqui em Maiorca nunca vi uma situação como essa”, disse um garçom em entrevista.