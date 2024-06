Guia Michelin destaca 12 restaurantes bons e econômicos no Brasil

O renomado Guia Michelin, conhecido por sua exigência e prestígio no mundo gastronômico, divulgou sua lista de 2024 com 12 restaurantes brasileiros que se destacam por oferecerem pratos deliciosos a preços acessíveis. Este reconhecimento é significativo, pois celebra a habilidade dos chefs brasileiros de criar experiências culinárias incríveis sem pesar no bolso dos clientes.

ANÚNCIO

Os restaurantes selecionados abrangem diversas regiões do Brasil, apresentando uma variedade impressionante de pratos que refletem a rica diversidade cultural do país. Desde comida de rua sofisticada até refeições caseiras reinventadas, cada estabelecimento na lista oferece uma experiência única que combina qualidade e valor.

Diversidade e qualidade no cardápio

Entre os restaurantes destacados, muitos se situam em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, mas há também representantes de estados como Bahia, Minas Gerais e Paraná. Esta seleção reflete o crescente reconhecimento da gastronomia regional e a valorização dos ingredientes locais, que são habilmente transformados em pratos autênticos e saborosos.

Um dos estabelecimentos mencionados é o “Sabores da Terra”, em Belo Horizonte, conhecido por sua feijoada deliciosa e pratos mineiros tradicionais com um toque moderno. Em Salvador, o “Mar e Terra” encanta os clientes com seus frutos-do-mar frescos e temperos típicos da culinária baiana. Em Curitiba, o “Sabor Caseiro” é celebrado por seus pratos simples e reconfortantes que remetem à comida de avó.

Veja a lista completa:

Brota (RJ); Sult (RJ); A Baianeira MASP (SP); Capim Santo (SP); Cora (SP); Cuia (SP); Feriae (SP); Kotori (SP); Mocotó Vila Leopoldina (SP); Nomo (SP); Più Higienópolis (SP); Shihoma Pasta Fresca (SP);

Novos horizontes para a gastronomia brasileira

A inclusão desses restaurantes no Guia Michelin não apenas coloca a gastronomia brasileira em destaque internacional, mas também promove o turismo gastronômico no país. Os turistas, tanto nacionais quanto internacionais, são atraídos pela promessa de refeições memoráveis sem a necessidade de grandes investimentos.

A lista de 2024 reafirma que a boa comida não precisa ser cara e a excelência culinária pode ser encontrada em qualquer canto do Brasil. Esse reconhecimento é um incentivo para que mais chefs e restaurantes continuem a inovar e a elevar o padrão da gastronomia acessível.

Fonte: Michelin