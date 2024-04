O príncipe William reaparece no primeiro ato público após o diagnóstico de câncer de Kate

O príncipe William corta aipo enquanto ajuda a preparar molho bolonhesa em uma visita ao Surplus to Supper, uma organização que redistribui alimentos excedentes, no oeste de Londres AP / Alastair Grant (Alastair Grant/AP)

LONDRES (AP) — O príncipe William da Inglaterra retomou suas atividades públicas na quinta-feira pela primeira vez desde o diagnóstico de câncer de sua esposa, reforçando as fileiras da família real enquanto problemas de saúde mantinham a princesa e o rei, Charles III, fora de cena.

William visitou um centro de redistribuição de alimentos excedentes e um clube juvenil ao qual fornece comida , para chamar a atenção para os esforços de reduzir o desperdício de alimentos, cortar as emissões de gases de efeito estufa e alimentar pessoas necessitadas.

Quem assumiu o protagonismo na família real britânica?

O príncipe havia suspendido seus compromissos oficiais depois que Kate, a princesa de Gales, anunciou em 22 de março que estava em tratamento para uma forma de câncer não especificada. Em uma mensagem em vídeo publicada naquele dia, Kate pediu "tempo, espaço e privacidade" enquanto ela e sua família assimilavam o diagnóstico.

Recomendados

"Eu tenho feito todo o possível para processar e lidar com isso em privado pelo bem da nossa jovem família", disse então. "Levou um tempo para explicar tudo para Jorge, Carlota e Luis de uma forma que seja apropriada para eles, e assegurar-lhes que vou ficar bem", acrescentou.

Tanto Charles como Kate têm estado em grande parte fora da vista do público desde janeiro devido a problemas de saúde, então a rainha Camilla, a princesa Ana e outros membros da família real assumiram a liderança na sucessão de eventos e cerimônias de premiação que dominam a agenda da monarquia britânica.

Quais são os problemas médicos do rei da Grã-Bretanha?

Charles anunciou em 5 de fevereiro que foi diagnosticado com uma forma não especificada de câncer após um tratamento para um aumento da próstata duas semanas antes. O diagnóstico de Kate foi feito depois que a princesa foi hospitalizada no final de janeiro para uma cirurgia abdominal não especificada.

William visitou a organização beneficente Surplus to Supper em Surrey, no sudoeste de Londres, onde ajudou na cozinha e auxiliou no carregamento de refeições prontas em vans de entrega. Depois, ele viajaria para um centro juvenil no oeste de Londres que se beneficiava das entregas de comida.