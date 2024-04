‘Uma novela que preste!’: Qual a opinião do público sobre No Rancho Fundo

Andrea Beltrão mostra o poder da mãe sertaneja no primeiro capítulo da novela No Rancho Fundo (Fabio Rocha/Globo)

Batendo 19,6 pontos de audiência em São Paulo, a novela No Rancho Fundo fez a Globo respirar aliviada, principalmente depois do fracasso que foi o remake de Elas por Elas, que afastou qualquer resquício de sucesso de sua versão original, e pode mostrar que a emissora ainda sabe fazer “uma novela que preste”, na visão do público.

Estrelada pela veterana Andrea Beltrão, que vive uma mãe sertaneja, a novela das 18 horas ficou bem longe de seus concorrentes. Segundo o site Bastidores da TV, o Cidade Alerta (Record) ficou em segundo lugar, com 8,7 pontos, seguido do Brasil Urgente (Band), que registrou 4,2. O Tá na Hora, novo programa do SBT, bateu apenas 2,2 pontos de audiência.

Apenas críticas positivas para novela da Globo

No Rancho Fundo não fez sucesso apenas na TV. Depois de virar motivo de piada na internet com Elas por Elas, a novela de Mario Teixeira foi aplaudida pelo público, que aproveitou para pedir que a emissor não derrape mais uma vez.

“Abençoada seja a pessoa que cancelou O País da Alice e reaproveitou o contrato da Beltrão para novela que entrou no lugar. Estávamos mesmo precisando ver ela ameaçando capar o Zé Loreto numa novela!”, escreveu um fã das novelas da Globo.

Abençoada seja a pessoa que cancelou O País da Alice e reaproveitou o contrato da Beltrão pra novela que entrou no lugar. Estávamos mesmo precisando ver ela ameaçando capar o Zé Loretto numa novela! 💞 #noranchofundo pic.twitter.com/HNeIX577Ur — jupa inocêncio 🌱 (@whoisjupa) April 17, 2024

Uma outra pessoa também elogiou o capítulo de estreia da novela No Rancho Fundo. No X, antigo Twitter, ela ressaltou que amou tudo que viu na televisão: “Eu simplesmente AMEI que o tico Leonel é uma desconstrução daqueles típicos personagens sertanejos”.

A mesma telespectadora ressaltou que o personagem foge do estereótipo machista e opressor reforçado durante anos no Brasil: “Ele foge daqueles personagens, machistas, exigentes e opressores que geralmente são retratados na TV. Ele é divertido, pau mandado da zefa e de demasiado carismático. Amei!”.

Além de Andrea Beltrão, o elenco da novela No Rancho Fundo conta com Larissa Bocchino, Túlio Starling, Alexandre Nero, José Loreto, Luisa Arraes, Débora Bloch, Eduardo Moscovis, Alejandro Claveaux e Mariana Lima, entre outros famosos.