Um erro nojento deixou avó amada na lista dos piores pratos do MasterChef Brasil

Na 4ª temporada do MasterChef Brasil, Mirian Cobre sempre falou do prazer que era cozinhar para seus familiares, mas a cozinheira amadora foi longe demais e tirou a paciência de Paola Carosella. A chef deu uma das maiores broncas vistas em todas as temporadas do programa.

Ficando em sexto lugar no reality show gastronômico, a participante foi eliminada quase na reta final do reality, mas antes levou uma chamada de atenção quando Paola encontrou um pano dentro do prato, bem na hora da degustação.

Sem entender, Carosella questionou o que era aquilo, deixando Mirian em maus lençóis, diante dos demais concorrentes ao troféu.

Mirian quase ganhou a 4ª temporada do MasterChef Brasil, mas derrapou quando serviu um prato com pano para não derramar molho (Reprodução/Band)

Sabendo que levaria uma grande chamada de atenção e que estaria prestes a deixar o MasterChef Brasil, Mirian Cobre respondeu que o pano era “para não sair o caldo de baixo”, deixando a jurada ainda mais nervosa: “Mas o caldo não está aqui?”, perguntou Paola Carosella.

O prato foi chamado de nojento no MasterChef Brasil

Mirian continuou a defender os motivos que levaram ela a colocar o pano, que chegou a ser chamado de “absorvente íntimo” por outro jurado, afirmando que era para não molhar o prato, mas Paolla se revoltou e disse que tudo aquilo era nojento.

“Mas, amor, isso está dentro do prato. Se eu sou um cliente do seu restaurante e eu mexo com a comida que está no meu prato, eu vou encontrar isso dentro do prato. O que eu faço agora?”, disse a chef argentina, que ficou visivelmente transtornada na 4ª temporada do MasterChef.

A bronca continuou e Paola chegou a chamar o prato de nojento, deixando Mirian com muita vergonha: “É nojento isso. Sério, eu tô te falando, é nojento. Eu nunca falei essa palavra no MasterChef, nunca falei essa palavra no MasterChef e eu posso falar porque isso não é comida”, finalizou a jurada.

Vale lembrar que Paola Carosella foi a primeira jurada do MasterChef Brasil, mas acabou sendo substituída depois que decidiu dar um tempo no programa que completa 10 anos em 2024.