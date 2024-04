Ariana Grande, a sensação do pop internacional, está no centro de uma controvérsia depois que sua música ‘Don’t Wanna Break Up Again’ foi comparada ao sucesso de Luis Miguel de 1996, ‘Dame’.

Este debate gerou intenso julgamento por parte dos fãs e da mídia. A música de Ariana Grande, parte de seu novo álbum ‘Eternal Sunshine’, alcançou o número 1 na lista da Billboard, consolidando ainda mais sua posição como uma das principais artistas pop do momento.

Tiktoker destaca semelhança entre música de Ariana Grande e uma de Luis Miguel e se torna viral

A semelhança entre ‘Don’t Wanna Break Up Again’ e ‘Dame’ foi destacada pelo criador de conteúdo Pico Navarro, que apontou as notáveis coincidências entre as duas músicas. Esta observação levou muitos a questionar se Ariana Grande teria plagiado a música de Luis Miguel. Como é possível essa semelhança?

Alguns apontam a colaboração de Mariah Carey na produção do novo álbum de Ariana Grande como um possível vínculo. Mariah Carey e Luis Miguel tiveram um relacionamento amoroso entre 1998 e 2001, o que poderia ter influenciado a escolha da música como inspiração ou referência musical.

Embora nem Ariana Grande nem Luis Miguel tenham comentado sobre essas acusações, os seguidores de Pico Navarro expressaram concordância com a observação do criador de conteúdo, destacando as semelhanças entre as duas músicas. As redes sociais estão cheias de comentários e debates sobre este assunto. No entanto, até que uma declaração oficial seja emitida pelos artistas ou suas equipes de produção, o debate sobre o suposto plágio continuará.

“Na verdade, é por isso que ela chamou seu álbum de Eternal Sunshine, em referência ao Sol (Luis Miguel) do México”, “A questão é que a Ariana era muito fã da Mariah e do Luismi quando estavam juntos. Ela fez isso em memória deles”, “É isso aí, acho que daqui para frente vou ouvir mais a Ariana Grande”, comentaram alguns internautas nas redes sociais.