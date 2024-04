Shakira não virá para a América Latina? Veja as cidades por onde sua turnê mundial passará

No dia 12 de abril, a cantora Shakira anunciou que está retornando aos palcos para a turnê ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, na qual mostrará todo o seu poder musical após o lançamento de seu décimo segundo álbum.

Shakira revelou a notícia no Coachella, pois foi a grande surpresa que o produtor Bizarrap tinha preparado para sua apresentação no festival. Foi assim que a colombiana saiu da parte de baixo do palco em uma plataforma elevatória, e no fundo podia-se ler a frase "A loba está chegando". A cantora começou sua apresentação com a música 'La Fuerte' e, alguns minutos depois, fez uma pausa para revelar sua turnê.

"Hoje não consigo me conter, hoje tenho que contar a vocês algo. Biza, estou indo em turnê, Biza. Estou finalmente indo em turnê! Sim! Finalmente estamos indo em turnê começando aqui. Começando aqui em novembro, este ano, nesta cidade. Mal posso esperar! Não poderia ter pedido mais! Muito obrigado" — Shakira

Até agora, a turnê mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ começará em 2 de novembro nos Estados Unidos, passará pelo Canadá e se estenderá até 15 de dezembro. Os ingressos estarão à venda para o público em geral na segunda-feira, 22 de abril, às 10h, nas cidades correspondentes.

“Estou feliz em anunciar as primeiras datas da minha turnê mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, uma celebração para minha matilha. A primeira parte da turnê será na América do Norte, a única oportunidade de ver o show de uma maneira mais íntima. As datas internacionais serão anunciadas em breve, então fiquem atentos.” — Shakira

Datas e cidades da turnê mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

2 de novembro Arena Acrisura no Deserto De Palmas, Califórnia

7 de novembro em Phoenix, Arizona

9 de novembro Fórum Kia em Inglewood, Califórnia

16 de novembro em San Antonio, Texas

17 de novembro em Dallas, Texas

20 de novembro Centro Kaseya em Miami, Flórida

23 de novembro Spectrum Center em Charlotte, Carolina do Norte

25 de novembro Arena Capital One em Washington DC

30 de novembro Arena Scotiabank em Toronto, Canadá

5 de dezembro Centro Barclays em Brooklyn, Nova Iorque

8 de dezembro TD Garden em Boston, Massachusetts

10 de dezembro em Montreal, Canadá

14 de dezembro em Chicago, Illinois

15 de dezembro Little César Arena em Detroit, Michigan

É importante lembrar que a cantora não fazia turnê desde ‘El Dorado’, que começou em junho de 2018 em Hamburgo, Alemanha, e terminou em novembro de 2018 em Bogotá, depois de sofrer uma doença que a deixou sem voz, da qual conseguiu se recuperar ao longo do tempo. Estima-se que nos próximos dias Shakira estará pronta para lançar um novo videoclipe, correspondente à música ‘Última’, que ela gravou em Nova York.