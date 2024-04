Ex-esposa de Kaká nega que o jogador fosse perfeito? Caroline Celico se pronuncia

Nos últimos dias, as declarações da ex-parceira de Kaká se tornaram virais. A cantora Caroline Celico detalhou que o histórico do AC Milan era muito perfeito para ela e por essa “simpática” razão terminou seu casamento.

"As palavras 'Kaká nunca me traiu, sempre me tratou bem, me deu uma família maravilhosa, mas eu não era feliz, algo faltava. O problema é que ele era perfeito demais para mim' foram as palavras que viralizaram em plataformas digitais."

A suposta explicação foi dada depois que o rumor de que o craque da Canarinha foi infiel durante seus 13 anos de casamento. No entanto, parece que essas palavras eram falsas.

Caroline Celico e Kaká Getty Images / Handout (Handout/Getty Images)

A ex-parceira de Kaká quebra o silêncio

Nas suas histórias do Instagram, Celico aproveitou para dedicar uma mensagem às pessoas que especularam sobre a sua vida amorosa. Além disso, foi uma forma de parar com o ódio que sofria nas redes sociais.

"Para aqueles que não sabem nada sobre mim há muito tempo. Ou nunca ouviram falar antes. E infelizmente estamos ouvindo algumas notícias falsas e citações falsas, deixe-me informar você:"

Há quase 10 anos, me divorciei, dos quais 14 anos de relacionamento resultaram em uns adolescentes adoráveis. Já se passaram quase 8 anos, sou casada com Eduardo e no próximo mês teremos nosso primeiro filho.

Caroline Celico e Kaká Getty Images / Carlos Alvarez (Carlos Alvarez/Getty Images)

Tenho muito respeito pela história da minha vida e sou muito grato por tudo o que vivi até agora. Meu ex-marido e eu encontramos uma forma saudável de criar nossos filhos e sou muito grato por isso.

“As palavras foram da ex-parceira do ofensivo carioca: Sejam bem-vindos às minhas redes sociais, um lugar onde compartilho sobre muitos temas como família, trabalho e espiritualidade, com muito respeito e amor. Obrigada.”

Apesar de suas declarações, ele não descarta as virtudes e possíveis falhas de Kaká. No entanto, ele deixa claro que cumpre plenamente seu papel de pai.