BBB 24: Nas redes sociais o Big Boss compartilhou os preparativos da grande final

Boninho compartilha preparativos para a Grande Final do BBB 24 (Mariana Lienemann/Reprodução / Instagram)

Está chegando a hora! Na noite desta terça-feira (16) finalmente conheceremos quem será o grande vencedor do Big Brother Brasil 2024. Com a proximidade da final, o Big Boss, Boninho, compartilhou com seus seguidores das redes sociais os preparativos para esta noite.

Na legenda, ele fez questão de exaltar a grande festa que contou com o esforço de mais de 900 colaboradores para ser preparada. “Falta pouco para começar a festa! É hoje! BBB24, esses parceiros e mais 900 colaboradores”, escreveu o diretor.

Nas imagens compartilhadas por Boninho, foi possível ter uma vista geral do palco em que os ex-participantes da edição acompanharão de perto o anúncio do vencedor, ou vencedora, que receberá o prêmio recordista.

Além do prêmio que supera a marca de R$3 milhões, também será a primeira vez em que os ex-BBBs vão acompanhar o anúncio diretamente de uma arquibancada montado no jardim da casa. Na parte interna, os finalistas Davi, Isabelle e Matteus também vão reviver os grandes momentos da temporada e acompanhar a reação de suas torcidas.

Prontos para a final

E se em suas redes sociais o Big Boss compartilhou os preparativos para a final, dentro da casa os brothers também se prepararam para o grande momento e já mostraram que vão entregar tudo com os looks desta noite.

Segundo o GShow, enquanto descansavam no Quarto Fada os finalistas foram chamados até a dispensa para buscar os looks que deverão utilizar na transmissão desta noite. E nas imagens foi nítida a emoção dos participantes com os trajes de gala recebidos.

Enquanto Davi e Matteus receberam looks compostos de calça, camisa, sapato e blazer, Isabelle deverá aparecer com um belíssimo vestido vermelho.

A reação dos finalistas indicou que a produção acertou em cheio na escolha: “Que lindo! Nossa, produção, que incrível! Obrigada”, agradeceu Isabelle. “Meu Deus do céu. Olha esse sapato, Davi”, exclamou Matteus para o motorista de aplicativo que respondeu: “Você é louco, o que é isso? Esqueça!”.