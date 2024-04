Grosseira e insegura? O gesto de Meghan Markle contra a mulher que se aproximou de Harry que causou indignação

Neste fim de semana, Meghan Markle e o Príncipe Harry chamaram a atenção durante sua participação no torneio de polo solidário ‘Royal Salute Polo Challenge’, que ocorreu em 12 de abril em Palm Beach, para arrecadar fundos para a organização de caridade do Duque de Sussex, ‘Sentebale’, que busca apoiar pessoas com HIV, especialmente cidadãos de Lesoto e Botsuana na África.

Após a série de polêmicas na família real envolvendo fotografias e a saúde de Kate Middleton, o Príncipe Harry e Meghan Markle apareceram muito sorridentes durante este torneio beneficente, ao qual compareceram os amigos dos Duques de Sussex, Nacho Figueras e sua esposa, Delphina Blaquier, e Serena Williams, entre outros. Foi lá que o filho de Diana de Gales saiu vitorioso no jogo de polo junto com sua equipe.

O troféu foi entregue por sua esposa, que lhe deu tal prêmio com um beijo apaixonado e controverso que foi imortalizado pelas câmeras presentes no local, o que alguns mencionaram, os tornava alheios à crise que está ocorrendo atualmente no palácio real.

O casal não apenas presenteou este momento icônico, mas também roubou a cena com os looks que vestiam. Meghan Markle, vestida com um vestido branco de alças que a compararam a Marilyn Monroe e decote cruzado assinado por Heidi Merrick, cujo valor seria de 400 dólares, completando o seu visual com uma bolsa de luxo discreto da Valentino, óculos de sol, brincos dourados e sapatos de salto alto da Aquazzura.

Entretanto, o Duque de Sussex usou um visual primaveril com um terno de calças brancas, blazer bege e camisa azul, que depois trocou para o seu jogo de polo.

O gesto de Meghan Markle contra mulher pelo qual ela foi chamada de 'rude' e 'insegura'

No entanto, a tarde de sonho que o casal viveu foi ofuscada por um gesto de Meghan Markle que muitos consideraram como rude em relação a uma mulher que tentou se aproximar de Harry para tirar uma foto.

No vídeo que se tornou viral nas redes sociais, pode-se ver Markle e o Príncipe Harry posando para fotos da roupa, enquanto outros convidados se aproximavam para posar ao lado deles. Foi nesse momento que todos se indignaram, quando uma mulher chamada Sophie Chanduka, presidente do MBE da associação 'Sentebale', se aproximou do Duque de Sussex e a atriz se recusou a permitir que a doutora ficasse ao lado de seu marido, fazendo um gesto para que ela se colocasse do outro lado.

The woman that #MeghanMarkle refused to let stand next to Harry is Dr Sophie Chandauka, MBE-chair of Sentebale. She’s more accomplished than Markle will EVER be-which explains the petty jealousy. Embarrassing. Such a feminist. #MeghanMarkleEXPOSED #MeghanMarkleIsAJoke pic.twitter.com/2DDrRdUB2p — Princess CarParkle (@unreMARKLEble) April 14, 2024

Este gesto já causou um enorme debate nas redes sociais, onde alguns comentaram que o gesto foi apenas uma confusão divertida e que, apesar de parecer tímida, ela sabe perfeitamente o que aceita e o que não, deixando claro que não se separaria nem um centímetro de seu marido. No entanto, houve outros que não demoraram em classificar esse ato como 'racista', 'narcisista', 'rude', 'mesquinho', e insinuando que a duquesa estava 'com ciúmes e insegura' de pessoas mais bem-sucedidas do que ela.