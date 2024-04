Vídeo: Mike Tyson e Jake Paul suam a camisa em treino aberto antes do confronto no ringue

A diferença de idade entre o ex-campeão Mike Tyson e o influenciador Jake Paul é de 30 anos. Jake tem 27 e Mike, 57. Apesar da diferença da idade, não já como comparar a capacidade técnica do pugilista com a maioria dois lutadores atuais, quanto mais com um jovem que ganha dinheiro na Internet.

Apesar disso, Tyson e Jake sobem ao ringue no próximo dia 20, em Arlington no Texas, para mais um confronto que vem sendo chamado pela mídia de ‘luta entre famosos’, uma espécie de show que em nada lembra uma luta de boxe, mas tem sido bastante rentável para os participantes.

No Brasil, o ex-campeão Acelino Popó Freitas já fez duas lutas, com o influenciador Whindersson Nunes e com o ex-BBB Kleber Bambam. Após a luta, Popó não escondeu que estava bastante satisfeito com o resultado financeiro do confronto.

O pagamento dos lutadores é feito com base na venda de pay-per-view e ingressos, então os lutadores precisam fazer mídia, criar uma sensação de confronto raivoso, e uma das ferramentas para divulgar e mostrar o treinamento dos oponentes.

Jake Paul VS Mike Tyson Training pic.twitter.com/rUH5Sf1qjT — internet hall of fame (@InternetH0F) April 14, 2024

O treino não deixa dúvida que Tyson, apesar da sua idade, ainda é uma potência no boxe e um oponente digno de um lutador de verdade. Jake Paul aparece fisicamente bem, mas deixa claro que se o confronto fosse real, não aguentaria um round com o matador.

Abstinência

Com a proximidade da luta, marcada para julho, Mike Tyson revelou que parou de fumar maconha para se preparar para o confronto. Ele disse que faz uso recreativo da droga há anos e inclusive se tornou investidor do mercado, que é liberado em 24 estados dos Estados Unidos.

“Não sei, talvez tenha algo a ver com minhas tendências tripolares ou algo assim. Acho que vou ficar muito irritado e desagradável”, disse Mike.