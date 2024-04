Namorada de PC Siqueira detalha tentativa de levar youtuber ao psiquiatra antes de falecimento

Maria Watanabe relatou como foram os últimos momentos antes da morte de PC Siqueira, em 27 de dezembro de 2023. Em entrevista a Raul Ferreira Netto, do canal do Youtube ‘Sem Limites’, a namorada do youtuber, que presenciou o ocorrido, disse que havia marcado uma consulta com um psiquiatra no mesmo dia.

“Ele acordou, desceu no bar da frente [de casa] e tomou uma cachaça. [...] Foi no dia que eu tinha marcado psiquiatra para a gente.”

Porém, antes do falecimento, PC Siqueira teria avisado Watanabe. “Vai ser hoje”, disse o rapaz , morto aos 37 anos. “Acho que foi a despedida porque começou uma cadência de movimentos em função daquilo”.

“Eu não sou a Mulher-Maravilha”

Maria Watanabe também explicou que, dois dias antes, havia terminado com PC, porém, por morar com ele, entendeu que ainda deveria ajudar a cuidar da saúde mental do youtuber, algo que os amigos e familiares não fizeram, segundo ela.

“Eu não sou a Mulher-Maravilha. Eu não sou Jesus Cristo. Nem a mãe dele eu sou. Eu fiquei com ele até o final, e a última coisa que eu falei para ele foi ‘te amo’, porque eu tentei falar todas as frases possíveis que fossem fazer ele ficar”.

Confira o relato: