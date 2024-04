Bruna Biancardi ganha ‘folga’ da filha, curte noite com amigas e recebe declaração de Neymar

Bruna Biancardi, ex de Neymar, ganha ‘folga’ da filha e curte noite com amigas Imagem: Instagram (@brunabiancardi)

Iniciando as comemorações de aniversário, Bruna Biancardi aproveitou a noite do último domingo (14) para sair com as amigas. Aproveitando a ‘folga’ dos cuidados de Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr., a influenciadora publicou uma foto em frente ao espelho com um vestido preto super decotado.

Biancardi e Neymar estão separados desde novembro, contudo, os dois foram vistos juntos nos últimos dias com certa frequência, o que causou o rumor de uma possível reconciliação entre os dois.

Possível reconciliação

Nesta segunda-feira (15), o jogador homenageou a ex-companheira pelo aniversário.

“Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos. Você é incrível. Parabéns, linda!”, escreveu Neymar no Instagram, em foto publicada com Bruna e sua filha.

A influencer respondeu “fofinho, vou até seguir de volta”, aumentando a especulação de um possível retorno com a celebridade do futebol.

Ex-esposa de Neymar, Bruna Biancardi adquire mansão de luxo para morar sozinha com a filha

Bruna Biancardi, de 29 anos, adquiriu um imóvel de luxo para morar com a filha Mavie, fruto do ex-relacionamento com Neymar. A mansão está localizada na Granja Viana, zona oeste de São Paulo.

Luiz Henrique Augusto, corretor responsável por vender propriedades na região, divulgou a novidade em seu Instagram no início do mês.

“Tenho cada dia mais certeza que minha missão é ajudar famílias! Sou muito grato pela realização que o mercado imobiliário me proporciona e me permite proporcionar a todos os meus clientes. Obrigado, Bruna Biancardi, por confiar no meu trabalho. Desejo toda felicidade do mundo para você e sua pequena. Conte comigo para o que precisar!”, escreveu o corretor em foto publicada ao lado da influenciadora.