A conquista de Kate Middleton no meio de sua recuperação

O câncer que Kate Middleton está enfrentando tem mantido-a entre as celebridades mais comentadas nos últimos meses, devido ao silêncio e à ausência que tem mantido para proteger sua privacidade. As mensagens de apoio à princesa de Gales não têm faltado.

A futura rainha da Inglaterra tem mantido os seguidores da casa real britânica em suspense, levando a especulações sobre sua situação. Apesar de ter tentado acalmar as águas ao aparecer com seus filhos, ela acabou envolta em críticas por ter editado o cartão postal.

No meio da recuperação que a monarca enfrenta, foi possível saber de uma nova conquista que ela alcançou apesar de sua situação.

Kate Middleton e sua nova conquista como membro da realeza

Kate Middleton conquistou o carinho e respeito do Reino Unido desde sua chegada à família real britânica, devido à lealdade que demonstrou à coroa britânica, além da elegância, beleza e estilo que exibiu, o que a levou a ser comparada com sua sogra, Lady Di.

Seu carisma a levou a se manter como uma das favoritas da monarquia, por isso muitos desejam vê-la finalmente coroada como Rainha e apesar de ter recebido muitas críticas e apontamentos pelo isolamento que manteve devido à sua doença, ela continua sendo uma das mais queridas.

Middleton conseguiu se posicionar acima de Camila Parker, rainha consorte, que não é bem recebida por ter sido amante do Rei Charles III quando ele era casado com Lady Di, por isso muitos repudiaram vê-la posando com a coroa e desejam que seja Kate quem a consiga em breve.

Apesar disso, a rainha consorte tem uma receptividade de 50% e o príncipe André, irmão de Charles III, é o menos valorizado pelos britânicos, com apenas 6% de apoio positivo e 86% de opiniões negativas.

Após a denúncia de Virginia Giuffre, que acusou o duque de York de tê-la agredido sexualmente em três ocasiões quando ela tinha 17 anos, e embora ele tenha negado veementemente a situação, ele desembolsou uma quantia considerável para deixar esse episódio para trás.