Ex de Lucas Buda do BBB 24, Camila Moura, é vítima de hackers no Instagram e perde Whatsapp (Reprodução/Instagram)

Em dia de eliminação do BBB, na terça-feira (9) de ontem, Camila Moura teve seu perfil no Instagram invadido por hackers, justamente no período em que Lucas Buda, seu ex, estava prestes a ser eliminado do reality. Além da rede social com milhões de seguidores, a professora também revelou ter perdido o acesso de seu WhatsApp.

Após perder sua conta no Instagram, foram compartilhados diversas postagens em sem perfil por meio dos hackers. Além disso, houve uma publicação fake de nota de esclarecimento.

As ex-participante do BBB 16 e atualmente advogada de Camila, Adélia Soares, confirmou o ocorrido por meio de suas redes sociais.

“Passando aqui rapidamente para avisar vocês que o perfil da nossa cliente Camila Moura acabou de ser hackeado. Tomem cuidado com qualquer postagem que vocês vejam lá no perfil dela. A nossa equipe já está trabalhando junto à Meta para recuperar essa conta o quanto antes”, explicou Adélia.

Mais tarde, na noite de terça-feira (9), Camila recuperou sua conta no Instagram com o auxílio dos advogados e sua equipe, conforme foi esclarecido pela própria professora em seus stories.

Buda manifesta necessidade de conversar com Camila e fala sobre experiência na casa

Na conversa com o eliminado na noite de ontem (9), Lucas Buda teve a oportunidade de falar sobre a descoberta de estar solteiro ao deixar o reality. Durante ao bate-papo, o ex-participante manifestou seu desejo de falar com Camila longe das redes sociais.

‘A gente sabe que quando você saiu da casa, você já teve uma conversa com a produção, que você já sabe o que aconteceu no seu casamento, que você e a sua mulher estão separados”, comentou a apresentadora Thaís Fersoza.

Em seguida, Ed Gama complementou: “A gente queria aqui Buda, com todo respeito, sem nenhum juízo de valor, nem julgamento, abri um espaço para você, se sentir à vontade, obviamente, quiser falar alguma coisa, quiser comentar sobre esse assunto, fique a vontade, que a gente quer te ouvir”.

Em resposta, Buda falou sobre o misto de sentimentos da experiência que é viver dentro do reality.

“Na casa, as coisas são muito diferente do que parece, né. A gente dá muito valor para algumas coisas, a gente, às vezes, começa a brigar com pessoas que a gente achava legal, começa a achar legal coisas que a gente achava chato”, comentou ele.

“A casa mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a gente sente muita falta de coisas que a gente acha importante no nosso dia a dia”, completou.