Eliminado do BBB 24, Lucas Henrique sofre com piadas envolvendo a separação (Fábio Rocha/Globo)

Mesmo com Lucas Henrique fora do BBB 24, o público não perdoou e continuou fazendo piada com a separação do brother, que deixou o reality show com 64,69% dos votos.

Após deixar o BBB, Buda falou com Tadeu Schmidt e descobriu que seu maior problema não foi a perseguição a Davi e ao quarto fadas, mas o fato de ter quebrado um acordo com Camila Moura, que agora é sua ex-mulher.

Nas redes sociais, o público não perdoou Lucas, que foi o 19º eliminado do BBB 24, deixando a reta final para Alane, Beatriz, Davi, Matteus e Isabelle, como já era previsto: “A Camila trocou a fechadura, pode dormir aqui em casa”, escreveu um fã do reality show da Globo.

Outros aproveitaram a primeira foto do eliminado da semana no BBB para fazer piada com a pose de Buda: “A cara de quem perdeu o prêmio e a esposa”, apontou outro perfil que assistiu a eliminação ao vivo na Globo.

O mesmo foi dito por outros seguidores do Big Brother Brasil que desde que a polêmica começou não pararam de falar que Lucas Henrique tinha muita coisa para resolver fora da casa: “Sem prêmio e sem esposa”.

Vale destacar que o 19º paredão do BBB 24 foi intenso, mas já estava decidido pelo público. No final, Buda deixou o programa com 64,69%, Alane ficou em segundo lugar, com 30,08% dos votos, e Isabelle, ficou com 3,23%, mantendo o favoritismo para a final do reality show, marcada para o dia 16 de abril.

Ana Maria Braga chama Buda de ‘menino gordo’

Programa Mais Você (Reprodução/TV Globo)

Ana Maria Braga chamou Lucas Buda de “menino gordo” e não foi perdoada pelos internautas. A escorregada da apresentadora do Mais Você aconteceu no café da manhã desta terça-feira (09), antes do resultado da eliminação do BBB 24.

“Alguém tem que dar um toque nessa mulher”, disse um dos internautas. “Alguém tem que dar um toque nessa mulher”, disse um dos internautas. “Comentários como esse perpetuam estereótipos negativos e podem impactar negativamente a autoestima e a saúde mental das pessoas”, disse outro.