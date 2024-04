Zendaya dita moda com seus saltos de bola de tênis

Zendaya, a talentosa atriz impressionou a todos com sua última aparição no photocall de seu novo filme ‘Challengers’, em Roma. Com a ajuda de seu estilista de moda Law Roach e do diretor criativo da Loewe, Jonathan Anderson, Zendaya se destacou como a melhor vestida com um traje que capturou a essência do ‘tenniscore’.

O elemento mais marcante do seu visual foram os seus saltos altos, uns stilettos brancos de bico afiado com um salto agulha enfiado com uma bola de tênis, que adicionaram um toque único e divertido ao conjunto. Este detalhe não só se destacou pela sua originalidade, mas também prestou homenagem à tendência tenniscore, fundindo a elegância clássica com um toque contemporâneo.

O visual de Zendaya que roubou olhares na estreia de ‘Challengers’ em Roma

No entanto, os saltos altos não foram o único destaque no visual de Zendaya. Seu vestido da Loewe também chamou a atenção, com um decote pronunciado, uma saia plissada e uma cintura caída que realçava sua figura. O vestido, apenas adornado com dois braceletes prateados, brilhava com luz própria, adicionando um toque de glamour ao conjunto.

Para completar seu visual, Zendaya optou por um penteado retrô inspirado nos anos 60, com seu cabelo loiro recém-tingido penteado em um estilo volumoso na parte da frente e pontas onduladas que enquadravam seu rosto com elegância e estilo.