Vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo tem insuficiência renal e está na UTI

Internado no Hospital Unimed-Rio supostamente pelo agravamento do câncer na virilha, o cantor do grupo de pagode Molejo, Anderson Leonardo, está internado na UTI, segundo nota divulgada pela equipe do cantor.

Até o momento, ninguém havia falado do estado de saúde do cantor, mas a nota da assessoria revelou que Anderson enfrenta um quadro de insuficiência renal. “O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson Leonardo encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal”, inicia a nota.

De acordo com o boletim, Anderson está acordado e respira sem a ajuda de aparelhos, mas seu estado de saúde é grave,

No final de março, os cantores da banda participaram do programa Encontro, com Patrícia Poeta, e os músicos ressaltaram que o cantor seguia “lutando muito” pela vida.

“Ele está sempre querendo lutar, está querendo muito viver, está lutando muito. Todos nós estamos junto com ele nessa corrente. Vamos tentar fazer com que isso dê certo e ele fique bem. Todo mundo tem que ser forte, né?”, disse Andrezinho.

Segundo os colegas, apesar da gravidade da doença Anderson nunca deixou sua alegria de lado. “Ele acordou, cantou, falou com as pessoas. Mas depois foi sedado novamente porque ele estava muito agitado, como os médicos noticiaram, para dar uma acalmada. Mas os médicos falaram que pode ter uma ponta de esperança na condição dele poder voltar”, disseram.