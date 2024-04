Suki Waterhouse publicou a primeira foto de seu bebê com Robert Pattinson

Depois de manter bem guardado o segredo de que já tinha dado à luz, Suki Waterhouse compartilhou através de sua conta no Instagram a primeira foto de seu bebê com o ator Robert Pattinson.

Suki anunciou em novembro passado que estavam esperando um bebê, mas nem ela nem Pattinson deram uma data estimada para o nascimento. No final de março, paparazzi os viram passeando com um carrinho de bebê em Los Angeles, o que indicava que o bebê já tinha nascido. No entanto, nenhum dos dois se pronunciou a respeito.

É muito provável que eles não tenham dito nada sobre o nascimento de seu primeiro filho para desfrutar deste momento em privacidade, então foi apenas nesta quinta-feira que a cantora e atriz compartilhou em suas redes sociais uma foto com seu bebê.

“Bem-vindo ao mundo, anjo”, escreveu Suki Waterhouse, de 32 anos, com uma foto dela segurando seu bebê, embora o rosto da criança não seja visível porque ela o está cobrindo com a mão. Detalhes do corpo do bebê também não são visíveis, pois ele está totalmente envolto em um cobertor branco com corações azuis e rosas.

Até o momento, o nome e o sexo do primeiro filho ou filha de Suki Waterhouse e Robert Pattinson, de 37 anos, são desconhecidos.

Os parabéns são abundantes na publicação de Suki com seu bebê. Entre as celebridades que desejaram o melhor para ela estão Selena Gomez, Paris Hilton, a cantora Halsey e a atriz Alyssa Milano.

"Parabéns amor! Muito feliz por vocês dois!", escreveu Paris Hilton, enquanto Selena disse: "Parabéns". Alyssa Milano expressou: "Agora começa realmente a diversão".

A história de amor de Suki Waterhouse e Robert Pattinson

A Suki Waterhouse e Robert Pattinson foram vistos romanticamente juntos pela primeira vez em julho de 2018. Desde então, começaram os rumores de que estavam namorando.

O 20Minutos lembrou que posteriormente, em 11 de janeiro de 2019, ele foi à festa de aniversário de 27 anos dela em um restaurante de luxo em Londres. Depois, foram fotografados de mãos dadas.

Em abril daquele ano, em uma entrevista ao The Sunday Times, perguntaram a Pattinson sobre sua vida amorosa e seu romance com Waterhouse, ao que ele respondeu: “Eu tenho que fazer isso (falar sobre isso)?... Se você deixa o mundo entrar, o valor do amor se deprecia. Se um estranho na rua te perguntasse sobre seu relacionamento, você acharia extremamente rude, então se você colocar uma barreira, tudo é muito melhor”.