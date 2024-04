Carlos Sainz seria o substituto de Hamilton na Mercedes

Carlos Sainz y Lewis Hamilton Haveria apenas uma troca de pilotos entre as equipes (Clive Rose/Getty Images)

Uma das grandes incógnitas na Fórmula 1 é quem ocupará o lugar de Lewis Hamilton na equipe Mercedes, depois que o inglês anunciou que correrá pela Ferrari a partir de 2025; no entanto, parece que as estrelas prateadas já escolheram seu novo piloto.

De acordo com informações do jornalista Will Buxton, o chefe da Mercedes Toto Wolff já se decidiu pelo espanhol Carlos Sainz, e o acordo será concretizado nas próximas semanas.

"Toto (Wolff) disse no início deste fim de semana que acredita que será assinado um movimento importante de pilotos nas próximas duas semanas. E acredito que será Carlos (Sainz)", comentou Buxton.

Carlos Sainz, atualmente corre pela Ferrari, mas seu lugar será ocupado por Hamilton no final da atual temporada, então ele está procurando uma equipe para continuar na principal categoria do automobilismo.

Até agora, quatro corridas de F1 foram disputadas e Sainz subiu ao pódio em três delas. Na Barém e no Japão, terminou em terceiro lugar, enquanto na Austrália foi o vencedor. Além disso, está em quarto lugar no campeonato de pilotos com 55 pontos.