Fotos inéditas de Kurt Cobain e Courtney Love mostrando sua vida cotidiana se tornam virais

Eram um dos casais mais amados do rock (Agencias)

Fotografias inéditas até agora oferecem uma visão fascinante da vida cotidiana do icônico casal de rock Kurt Cobain e Courtney Love. Capturadas durante um dia na vida do famoso casal, essas imagens revelam momentos íntimos e emocionantes que permaneceram ocultos por décadas.

O encontro começa quando os fotógrafos Constance Hansen e Russell Peacock chegam à casa em Los Angeles que Kurt e Courtney compartilhavam. Courtney, a estrela do rock, os recebe e oferece café e um bolo de goiaba que tinha ”acabado de fazer”. Embora os fotógrafos recusem a oferta para começar a trabalhar imediatamente, não conseguem deixar de notar a peculiaridade da situação: Kurt ainda está na cama.

Kurt Cobain foi uma das maiores estrelas do rock

Intrigados, mas respeitosos, os fotógrafos se aproximam de Kurt, que parece calmo e disposto a ser fotografado. Assim começa uma sessão que resultaria em algumas das imagens mais icônicas de Cobain. Essas fotografias, que capturam momentos de intimidade e vulnerabilidade, oferecem uma visão única do lendário músico.

Uma vida muito calma (Agencias)

O livro ‘Valores familiares: Kurt, Courtney e Frances Bean’, que será lançado em breve, apresenta quase 100 dessas imagens inéditas. Tiradas em setembro de 1992, essas fotografias capturam um momento tumultuado na vida do casal. Kurt estava em reabilitação por sua dependência de heroína, enquanto lutavam pela custódia de sua filha, Frances Bean.

Tinham uma relação completa (Agencias)

Apesar desses desafios pessoais, a sessão de fotos oferece uma visão otimista e emocionante da vida familiar de Kurt e Courtney. A presença da filha na sessão parece abri-los, mostrando um lado terno e amoroso do casal. Além de revelar momentos íntimos, as fotografias também proporcionam um vislumbre da criatividade e engenhosidade de Kurt. Durante a sessão, ele escreve as palavras "valores familiares" na barriga de Courtney, um gesto brincalhão que reflete seu senso de humor único.

Eram muito espontâneos (Agencias)

O impacto dessas imagens é ainda mais profundo em retrospecto, considerando a trágica morte de Kurt em 1994. Seu legado como músico e artista continua ressoando na cultura popular, e essas fotografias oferecem uma visão de sua vida fora do palco.