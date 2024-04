Ex-esposa de Neymar, Bruna Biancardi adquire mansão de luxo para morar sozinha com filha

Bruna Biancardi, de 29 anos, adquiriu um imóvel de luxo para morar com a filha Mavie, fruto do ex-relacionamento com Neymar. A mansão está localizada na Granja Viana, zona oeste de São Paulo.

Luiz Henrique Augusto, corretor responsável por vender propriedades na região, divulgou a novidade em seu Instagram na noite da última quinta-feira (4).

“Tenho cada dia mais certeza que minha missão é ajudar famílias! Sou muito grato pela realização que o mercado imobiliário me proporciona e me permite proporcionar a todos os meus clientes. Obrigado, Bruna Biancardi, por confiar no meu trabalho. Desejo toda felicidade do mundo para você e sua pequena. Conte comigo para o que precisar!”, escreveu o corretor em foto publicada ao lado da influenciadora.

Invasão à casa de Bruna Biancardi no final de 2023

Em novembro de 2023, assaltantes invadiram a casa onde vivem os pais de Bruna Biancardi, em Cotia, na Grande São Paulo, durante a madrugada. Tanto a influencer quanto a filha Mavie estavam fora de casa no horário da invasão.

De acordo com a polícia da cidade, eram quatro homens armados, que chegaram a amarrar os pais da jovem, Telma Fonseca e Edson Ribeiro, que não ficaram feridos. Os criminosos também renderam os funcionários. O foco do assalto era chegar a Bruna e sua filha.

Um dos ladrões presos como suspeito de invadir a casa morava no mesmo condomínio, mas havia se mudado para o local há apenas uma semana e já estava arquitetando o crime com comparsas.

Os criminosos ficaram apenas 25 minutos no local e fugiram de carro levando joias e relógios avaliados em cerca de R$ 600 mil. Os vizinhos, que estranharam o movimento, alertaram a polícia, que chegou pouco depois e pelas câmeras de segurança reconheceram Eduardo com os dois outros comparsas entrando pela portaria do condomínio.

No dia do crime, Bruna e Mavie tinham ido visitar o atacante Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o jogador se recupera de uma cirurgia feita após lesão no joelho em uma partida da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo.