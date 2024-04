Filho de Camila Parker defende sua mãe dos comentários de Harry e a briga familiar cresce

Camila Parker e Príncipe Harry A rainha não mantém uma boa relação com o filho mais novo de Lady Di (WPA Pool/Ben Stansall / AFP / Getty Images)

Camila Parker tem sido duradoura ao longo dos anos como uma das mulheres mais rejeitadas das casas reais, devido à rivalidade que manteve com a princesa Diana pelo amor do atual Rei Charles III.

Embora Diana Spencer tenha se tornado esposa do filho da Rainha Elizabeth II, ele estava apaixonado por Parker, a mulher com quem eventualmente se casou e tornou rainha consorte, apesar da recusa de seus filhos, o Príncipe William e o Príncipe Harry.

A mulher que agora representa a coroa britânica tornou-se madrasta dos filhos de Lady Di, então Harry tem se encarregado de expor alguns detalhes da rainha de 76 anos.

Filho de Camila Parker defende-a do príncipe Harry

Tom Parker Bowles, filho de Camila Parker com seu ex-marido Andrew Parker, não hesitou em apoiar sua mãe depois que o príncipe Harry falou sobre ela em seu livro 'Spare', onde expôs os conflitos que enfrentou com a família real e como ele e seu irmão viveram a morte de sua mãe e o romance de seu pai com quem foi sua amante.

Harry classificou sua madrasta como uma mulher “perigosa” devido aos seus contatos com a imprensa e afirmou que ela jogou “o jogo de longo prazo”, insinuando que houve uma campanha dela para chegar à “coroa”.

Harry escreveu em seu livro revelador: “Tinha sentimentos complexos sobre ganhar uma madrasta que, acreditava, havia me sacrificado recentemente em seu altar pessoal de relações públicas”.

Da mesma forma, ele afirmou que conhecer “outra Mulher” (Camila) foi como uma “injeção”, ao mesmo tempo em que lembrou do medo de ter uma madrasta malvada.

“Feche os olhos e nem sequer vai sentir. Lembro-me de ter pensado... se eu fosse cruel comigo mesmo; se ela fosse como todas as madrastas más das histórias”, escreveu.

Agora, o filho da rainha consorte quebrou o silêncio ao expressar sua opinião e honrar o amor de sua mãe pelo monarca, pois ele mencionou que ela simplesmente se casou com “a pessoa que amava”, durante uma conversa no podcast ‘The News Agents’.

“Acredito que a mudança acontece, mas não me importa o que os outros digam, isso não foi nenhum tipo de jogo final. Casei-me com a pessoa que amava e isso é o que aconteceu.”