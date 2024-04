Em recuperação, Mingau passará por cranioplastia para colocar prótese na cabeça

O baixista do Ultraje a Rigor Mingau terá que submeter-se a uma cranioplastia nas próximas semanas, segundo informações de sua família, para colocar uma prótese na área do crânio destruída pelo projétil que atravessou sua cabeça.

Mingau foi baleado durante uma tentativa de assalto em setembro do ano passado, em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, e desde então permanece internado, inicialmente em coma profundo e estado gravíssimo, mas agora com quadro mais estável, segundo sua filha, Isabella Aglio.

“Graças a Deus o quadro dele é estável, por isso deverá se submeter a uma cranioplastia nas próximas semanas para colocar uma prótese na área do osso que foi destruída pelo ferimento e para o tratamento”, disse Isabella em uma postagem nas redes sociais.

Segundo Isabella, após a cirurgia o baixista irá para uma clínica de reabilitação, onde dará prosseguimento ao processo de recuperação, mas o prognóstico do músico, segundo os médicos, são bons.

FINANÇAS

Isabella também falou na postagem sobre as dívidas contraídas durante o tratamento e o motivo que a levou a pedir ajuda financeira.

“Quero aproveitar também pra explicar às pessoas por que pedimos ajuda e o que está sendo feito: Quando tudo aconteceu, meu pai foi atendido pelo SUS, onde não tinha neurocirurgião. Então, ele precisou ser transferido para um hospital autorizado pelo convênio. Dá para imaginar a angústia em que a gente estava com meu pai entre a vida e a morte?”, disse.

“Quem iria pensar em conferir se os médicos trazidos por um amigo dele não eram credenciados pelo convênio? Pois foi assim… a família só soube dois meses depois que teria honorários médicos a pagar, uma conta que chegou a R$ 300 mil.”

Por conta disso, ela, com ajuda de amigos de Mingau, criaram uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro e organizaram um show no Teatro Bradesco. “Em quatro meses, essa conta foi quitada”, disse Isabella.