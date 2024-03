Raul Gil na Globo! Apresentador troca de emissora no domingo de Páscoa

Em pleno domingo de Páscoa, Raul Gil deixou o SBT para aparecer na Globo. O apresentador que faz muito sucesso aos sábados trocou de canal para receber uma homenagem pelos anos de carreira.

Parte da história da televisão brasileira, Raul Gil passou também pela Record TV e terá parte desta jornada contada no Domingão com Huck exibido hoje (31), na Globo.

Neste domingo de Páscoa, Luciano Huck recebe Raul Gil, um dos maiores apresentadores da história da televisão brasileira, que tem mais de 60 anos de carreira e passagem por diferentes emissoras.

Ele vai ao palco do programa da Globo para vivenciar um momento marcante, onde o Domingão recria o cenário do quadro Cartas e Cartazes, que foi ao ar na década de 80 no Programa do Raul Gil, no SBT. Atrás de cada carta, tem uma surpresa para o apresentador.

Além da homenagem…

O Domingão com Huck segue com mais uma temporada da Dança dos Famosos. Desta vez, vai ao ar a última rodada de apresentações da fase de grupos, e o ritmo será rock.

Ao final, as notas são somadas e o grupo com a menor pontuação vai para a repescagem, que será disputada em duplas no próximo domingo.

O júri artístico conta com Letícia Colin e Paulo Miklos e, na bomboniere, Dona Déa Lúcia, Lívia Andrade, padre Fábio de Melo e Diogo Defante.