Por que o Mike Tyson ficou fora por alguns minutos do Miami Open?

Mike Tyson O pugilista protagonizou um momento curioso no Miami Open (Reprodução/Instagram)

Há alguns dias, Mike Tyson tornou-se um dos personagens que foi destaque em diferentes meios esportivos, depois que a lenda do boxe anunciou sua luta contra o youtuber Jake Paul.

No entanto, nas últimas horas, o boxeador voltou a ser protagonista, após ser destaque em um vergonhoso episódio no Miami Open.

Mike Tyson teve que respeitar as regras do Miami Open

E é que 'Big Mike' compareceu como espectador ao evento de tênis. Sua presença foi até destacada nas redes sociais do campeonato.

Mas Tyson teve um momento desconfortável, depois que um membro da segurança não o parou por um momento e tudo ficou um pouco estranho para o pugilista.

Mike levantou-se de seu assento no jogo entre Victoria Azarenka e Yulia Putintseva, mas quando tentou voltar, não conseguiu.

Vamos lembrar que o regulamento do tênis é claro, e qualquer pessoa que sair não poderá voltar até que as ações na quadra tenham sido interrompidas.

Embora seja uma lenda do boxe, um dos elementos de segurança obrigou Mike a cumprir o regulamento, então ele ficou de fora por alguns minutos.

A imagem foi curiosa, pois mostrava Tyson esperando ao lado do segurança que o acompanhava. As regras rígidas impediram que o boxeador pudesse voltar ao seu lugar. Quando o encontro foi interrompido, Mike voltou para o seu assento.

Tyson terá que passar por vários exames para lutar contra Paul

Embora a luta entre Tyson e Jake Paul já esteja confirmada, pois acontecerá em 20 de julho no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, a lenda do boxe ainda terá que passar por vários exames.

Mike terá que fazer um eletroencefalograma e um eletrocardiograma, tudo para avaliar sua condição física. Esse tipo de exame ajuda a identificar possíveis distúrbios cerebrais ou cardíacos.

Uma vez aprovado, terá sinal verde para subir no ringue, com 57 anos e sendo uma lenda do esporte de luvas.