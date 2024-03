Os quadris de Shakira passam no teste do detector de mentiras

Shakira continua promovendo seu novo álbum musical, e para isso, fez uma apresentação em um programa popular nos Estados Unidos.

Trata-se de ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’, cujo apresentador é amigo dela e aceitou com prazer tê-la novamente em seu programa para cantar seu novo single ‘Puntería’.

Mas isso não foi tudo, porque antes de se apresentar cantando, Shakira participou de uma esquete de comédia no qual seus quadris foram submetidos a um detector de mentiras para verificar se era verdade que eles não mentiam.

Os quadris de Shakira não mentem, como provou o detector de mentiras!

Na esquete, a pessoa que estava operando o detector de mentiras era a atriz e apresentadora Drew Barrymore, que começou o teste quando Jimmy Fallon chegou ao local onde fariam o teste.

O condutor americano pediu a Shakira para fazer o que sabia fazer e a colombiana começou a fazer alguns movimentos de quadril, o que fez com que o detector de mentiras fosse ativado e verificasse que não estavam mentindo.

“”Eu disse a vocês”, expressou a cantora depois de verem os resultados e depois foi cantar. Esta esquete se tornou muito popular, assim como a entrevista e apresentação que Shakira fez no ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’.

A colombiana não só demonstrou ter um bom senso de humor e estar em um de seus melhores momentos, mas também deu detalhes sobre seu estado sentimental e assegurou que estava se sentindo melhor, chegando até a dizer que seu ex Gerard Piqué não a deixava brilhar.