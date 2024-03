Eliminação, prova do líder e paredão: Uma Páscoa agitada no BBB 24

O domingo de Páscoa (31) será acelerado no BBB 24. Na noite de hoje, o público se despede de mais uma participante, conhece o novo líder e também já começa a votar no próximo paredão.

No modo turbo, o reality show da Globo dará muito trabalho para Tadeu e Boninho, receios aos participantes do Big Brother Brasil e movimentos aos fãs do programa, já que a próxima eliminação está marcada para terça-feira (2).

Tudo começa depois do Fantástico deste domingo (31), quando Beatriz, Fernanda ou Giovanna, que disputam a preferência do público para continuar no reality, descobrem quem deixa o BBB 24.

Logo após o resultado, o apresentador Tadeu Schmidt continua ao vivo e manda todos para uma nova prova do líder e forma mais um paredão na reta final do BBB 24.

A grande final do BBB 24

Tudo acertado nos bastidores da TV Globo para a grande final do BBB 24. Segundo a emissora, o participante campeão do reality show será conhecido no dia 16 de abril, durante o programa ao vivo.

A reta final do BBB começa na última sexta-feira (29), quando Tadeu Schmidt e o Top 10 enfrentam o modo turbo em direção ao pódio do reality . Segundo o apresentador, a partir de agora, três eliminações estão marcadas por semana até a formação do grupo que concorre na final do BBB 24.

BBB 24 Quantas semanas faltam para o BBB 24 acabar? Está tudo certo para grande final (Reprpodução/Globo)

Segundo as regras, a cada semana, três pessoas serão eliminadas até a formação do pódio com os finalistas. O primeiro paredão será formado nesta sexta, ao vivo.

Além disso, aos domingos, um participante será eliminado e uma nova berlinda será formada logo após a prova do líder. Nas terças, a dinâmica de domingo se repete e na quinta mais um brother ou sister deixa o confinamento do BBB 24. Em seguida, uma nova liderança será definida.

Confira o calendário de paredões e eliminações