Rebel Wilson revelou que Sacha Baron Cohen a ameaçou para evitar que ela publique suas memórias

Há vários dias, começou a promoção do livro de memórias da atriz Rebel Wilson, onde ela fala sobre sua carreira em Hollywood.

No entanto, o mais surpreendente foi a denúncia que ele fez nas redes sociais, onde afirmou ter recebido ameaças do ator Sacha Baron Cohen.

Num post, a australiana escreveu o seguinte: "Agora o idiota está tentando me ameaçar. Ele contratou um gerente de relações públicas de crise e advogados. Ele está tentando impedir que a imprensa divulgue meu novo livro. Mas o livro será publicado e todos saberão a verdade".

“Não serei intimidada nem silenciada por advogados caros ou gerentes de crise de relações públicas. O ‘idiota’ de quem estou falando em UM CAPÍTULO do meu livro é Sacha Baron Cohen.”

Origem da disputa

O casal de atores protagonizou o filme "The Brothers Grimsby" em 2016.

Variety lembra uma entrevista da atriz e comediante, onde ela aponta ter sentido algum assédio por parte do ator britânico durante as filmagens.

“Todos os dias ele me dizia: ‘Vai nu, vai ser divertido. Lembra-se em Borat quando fiz aquela cena nua? Foi muito divertido’”, disse Wilson. “No último dia, pensei que obviamente tinha ganho a discussão e ele conseguiu um dublê de corpo para fazer a cena nua”, indicou.

Quando chegou a hora de filmar a cena final de "Grimsby", na entrevista de rádio, Wilson afirmou que Baron Cohen lhe pediu: "Coloque seu dedo no meu traseiro". Mas quando ela apontou que isso não estava no roteiro, ele disse: "Olha, vou baixar as calças, apenas coloque seu dedo no meu traseiro, será uma parte muito engraçada".

Ainda não se conhece o conteúdo do livro e as possíveis acusações contra Cohen.